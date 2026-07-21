El mercado de pases está a punto de entregar uno de sus capítulos más impactantes. Después de semanas de negociaciones, llamados, ofertas y contraofertas, River quedó a un paso de concretar la llegada de Ángel Correa, uno de los futbolistas más importantes que regresaría al fútbol argentino en los últimos años.

El delantero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y con una extensa trayectoria en Europa logró acercar posiciones entre el club de Núñez y Tigres de México, una negociación que parecía estancada pero que finalmente encontró un punto de acuerdo gracias a una oferta cercana a los 15 millones de dólares.

La insistencia de River fue clave. También la voluntad del propio jugador, que desde hace semanas le hizo saber a la dirigencia mexicana su deseo de ponerse la camiseta del Millonario y sumarse al proyecto encabezado por Eduardo Coudet. Esa presión terminó siendo determinante para destrabar una operación que parecía cada vez más compleja.

De no surgir inconvenientes de último momento, Correa firmará un contrato por tres temporadas y media y se convertirá en una de las incorporaciones más resonantes del fútbol sudamericano. Solo restan resolver cuestiones impositivas y algunos detalles administrativos para que el acuerdo quede sellado definitivamente.

La llegada del ex San Lorenzo representa una respuesta fuerte de River después de un arranque de semestre complicado, marcado por la inesperada eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi. Con la mira puesta en los desafíos que se vienen, la dirigencia aceleró para darle al entrenador un futbolista de jerarquía internacional y probado en los escenarios más exigentes.

A sus 31 años, Correa acumula una carrera de primer nivel. Tras brillar en San Lorenzo, dio el salto al Atlético de Madrid, donde permaneció durante una década y conquistó títulos nacionales e internacionales. En 2025 recaló en Tigres como una de las grandes figuras de la Liga MX y ahora parece listo para emprender un nuevo desafío en su carrera.

Los números respaldan su presente. En el conjunto mexicano disputó 54 partidos oficiales, convirtió 23 goles y entregó 13 asistencias, cifras que explican por qué River hizo un esfuerzo económico tan importante para quedarse con sus servicios.

Si todo avanza según lo previsto, Ángel Correa se transformará en la sexta incorporación del Millonario en este mercado de pases, sumándose a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

En Núñez ya lo esperan. Y mientras los hinchas comienzan a ilusionarse, la dirigencia ultima los detalles para anunciar un fichaje que promete sacudir al fútbol argentino. Porque River no solo busca reforzarse: quiere dar un golpe de autoridad. Y Ángel Correa parece ser la pieza elegida para liderarlo.