Después de la dolorosa derrota por 3-2 ante Boca que significó la eliminación de Racing de la Copa Argentina, el foco está puesto en la continuidad o no de Juan Pablo Vojvoda. Sin embargo, el entrenador suspendió la conferencia de prensa y se retiró del Gigante de Arroyito sin dar declaraciones, por lo que su continuidad es una incógnita y las próximas horas serán claves para conocer si se queda o se va de la Academia.

El ex entrenador del Fortaleza, que llegó a Racing a comienzos de este semestre, lleva una muy mala racha con el equipo de Avellaneda, que ganó apenas dos de los últimos 11 partidos jugados. Con el objetivo de la Copa Argentina ya sin vigencia luego de perder ante el Xeneize tras ir ganando 2-0, eliminación que acerca a la Academia a no jugar torneos internaciones por primera vez en 13 años, el futuro de un Vojvoda muy cuestionado por el hincha está en riesgo.

Previo la determinación del entrenador de no hablar con los medios, bajó al vestuario Milito en compañía del director deportivo Sebastián Saja y el secretario general Kevin Feldman para hablar con el plantel y cuerpo técnico. Si bien no hay ninguna información oficial sobre una decisión, se espera que los dirigentes vuelvan a reunirse con Vojvoda para ratificar que sigue, o bien, pactar los términos de una salida.

Un semestre para el olvido

Son apenas 13 los partidos dirigidos por Vojvoda desde su arribo a Racing para afrontar el post Gustavo Costas. Sin embargo, las cosas estuvieron lejos de irle bien al técnico de 51 años. Apenas cuatro triunfos, dos de ellos por Copa Argentina, dos igualdades y siete derrotas que ponen a la Academia en el anteúltimo lugar de la Zona B del Torneo Clausura. Además, en la tabla anual se encuentra a 12 puntos de Estudiantes de La Plata, el último que está clasificando a Copa Sudamericana, con apenas 6 fechas por jugarse.