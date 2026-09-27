En medio del receso por la fecha FIFA, aparece el gran encuentro que acapara el día: Racing le gana 1-0 a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Por el gol olímpico de Gastón Lodico, la Academia está arriba en el marcador y por ahora se suma al lote de semifinalistas para seguir en carrera por el título.

El golazo de Lodico

Cuando Racing no la pasaba bien en el partido, el volante apareció para anotar su primer gol desde su llegada a Avellaneda. Centro cerradísimo que superó a un Leandro Brey que pareció sacarle la vista un segundo a la pelota, tiempo que fue suficiente para que el balón lo superara y se le metiera por detrás para el 1-0 de la Academia.

Tremendo marco en Arroyito

La salida de ambos equipos presentó a un Gigante de Arroyito repleto, con ambas parcialidades. En el ingreso al campo de juego, las dos hinchadas desplegaron un gran recibimiento para los equipos.

Formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Gigante de Arroyito. Rosario.

TV:TyC Sports.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5

La previa

Andrés Gariano será el árbitro principal de un partido que estuvo en duda varios días a partir de la protesta de Vélez por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la eliminatoria previa por parte del Xeneize. Finalmente, el reclamo no prosperó y el clásico se jugará con un Boca que parte como candidato ante un Racing de mala campaña.

Por el lado del Xeneize, finalmente contará con Leonel Flores, convocado por Lionel Scaloni por primera vez para la Selección Argentina, quien fue liberado para este encuentro y sería titular. La única baja para Rodolfo Arruabarrena es el arquero colombiano Álvaro Montero, convocado para la selección que conduce Néstor Lorenzo.

Flores fue liberado de su convocatoria en la Selección y jugará ante Racing. (Foto: Fotobaires)

En la vereda de enfrente, la Academia se ilusiona a partir de la recuperación con el triunfo ante Sarmiento y entregado al retorno goleador de Adrián Martínez, no obstante también podría ser el último encuentro en Avellaneda para Marcos Rojo, buscado desde Estudiantes de La Plata para reforzar el plantel que jugará las semifinales de la Copa Libertadores.