Boca y Racing juegan un atractivo cotejo, en la previa, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 en el Gigante de Arroyito. Ambos clubes tienen antecedentes en las últimas temporadas, con finales jugadas, eliminación de Copa Libertadores, y del torneo doméstico.

La particularidad, dentro de Copa Argentina, es que ambos animaron la final de la primera competencia que se jugó en el 2012 y que quedó en manos de Boca por 2-1, con los goles de Silva y Viatri. Valentin Viola descontó para La Academia.

En las últimas temporadas, Racing y Boca animaron diferentes cruces mano a mano que terminan marcando una gran paridad. El último se dio en la semifinales del Clausura 2025 donde La Academia se impuso por 1-0 con gol de Adrián “Maravilla” Martínez.

En el 2023 se vivió la serie más tensa entre ambos por los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde en 180 minutos igualaron 0-0 y se definió el boleto por penales. Con una gran actuación de Sergio “Chiquito” Romero, Boca se quedó con el pase a semifinales por 4-1.

La otra eliminación de Copa continental se dio en el 2020, cuando en plena pandemia, se enfrentaron en cuartos de final ganando el Xeneize por 2-1 en el global. La ida fue 1-0 para La Academia en Avellaneda, mientras que boca lo dio vuelta en La Bombonera.

En el camino hubo dos finales de copa. En la Supercopa internacional del 2022, La Academia, dirigida por Fernando Gago, se quedó con el título por 2-1 en el cotejo disputado en Abu Dhabi. Previamente, el elenco de Avellaneda se impuso por el mismo resultado en el Trofeo de Campeones.

En el medio de ambos títulos, se vieron las caras en semifinales de la Copa de la Liga 2022 donde Boca ganó por penales 6-5, luego de igualar en los 90´en cero.

En los últimos años, creció la rivalidad entre ambos clubes, que jugaron 8 series mano a mano en el siglo 21, con cuatro victorias para cada lado.