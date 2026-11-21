La pasión por Boca no conoce fronteras y, en la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, Juan Román Riquelme fue protagonista de una de esas historias que trascienden el fútbol. En Barranquilla, el presidente xeneize tuvo un gesto que difícilmente olvidará un hincha colombiano que llevaba varios días esperando conocerlo. Su sueño era conseguir una foto con su ídolo, pero terminó llevándose mucho más: un abrazo, regalos y un recuerdo que compartirá para siempre con su pequeño hijo, que también se llama Juan Román.

La historia tiene un detalle que la hace todavía más especial. El fanático, identificado como Juan Diego Riquet, decidió ponerle a su hijo el nombre del histórico número 10 de Boca, una muestra de admiración por el futbolista que marcó una época con la camiseta azul y oro y que hoy conduce los destinos institucionales del club.

Durante la estadía del plantel en Colombia, el hincha no bajó los brazos. Se acercó durante varios días al hotel de concentración con la ilusión de cruzarse con Riquelme y conseguir ese encuentro que tanto esperaba. La presencia de simpatizantes en las inmediaciones del alojamiento fue una constante, pero su historia tenía un ingrediente particular: no quería solamente una fotografía, también buscaba que su hijo pudiera conocer al hombre que inspiró su nombre.

La recompensa llegó el viernes por la noche. Cuando Riquelme se dirigía a la cena de camaradería organizada por la Conmebol, el hincha recibió una invitación para ingresar al lobby del hotel y aguardar junto al pequeño.

El Torero apareció con una sonrisa y tuvo un gesto que terminó de convertir el momento en algo inolvidable: no solamente se acercó para saludarlos y posar para la fotografía, sino que también les llevó regalos a los dos. Un detalle que multiplicó la emoción de una familia que había viajado con una ilusión muy especial.

La reacción de Juan Diego fue espontánea y conmovedora. Entre lágrimas, abrazado a su hijo y arrodillado en el piso, soltó una frase que resumió todo lo que significaba ese momento: "Lo logramos, hijo, lo logramos".

Más tarde, el fanático compartió la fotografía del encuentro en sus redes sociales y acompañó la publicación con una frase que reflejó la dimensión de lo vivido: "Pellízquenme, que esto es un sueño, loco".

De Juan Román para otro Juan Román. Una historia de admiración, identidad y amor por los colores de Boca que encontró en Barranquilla un capítulo inolvidable. El padre consiguió la foto que tanto buscaba, el pequeño conoció al ídolo que lleva en su nombre y Riquelme dejó una imagen que va mucho más allá de cualquier resultado futbolístico.