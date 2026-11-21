La cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana entró en su tramo decisivo y Boca recibió una señal que encendió la preocupación. Santiago Ascacíbar volvió a entrenarse de manera diferenciada en Barranquilla y su presencia frente a Atlético Mineiro quedó bajo la lupa. El mediocampista es una pieza indispensable en la estructura del equipo y el Vasco Rodolfo Arruabarrena no quiere resignarlo en uno de los compromisos más importantes del semestre.

El Ruso arrastra un esguince que sufrió el sábado 7 de noviembre, durante el encuentro frente a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura, en el que el Xeneize terminó consagrándose campeón. Desde entonces, el cuerpo técnico y el departamento médico siguieron de cerca su evolución, aunque la molestia no le impidió volver a tener protagonismo.

De hecho, Ascacíbar ya había trabajado diferenciado durante toda la semana previa a la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. Sin embargo, estuvo presente, salió a jugar y respondió de la mejor manera: convirtió el primer gol de Boca en una victoria que le permitió avanzar a la siguiente instancia.

Ahora, con la final continental a la vuelta de la esquina, el escenario vuelve a generar incertidumbre. El mediocampista no completó los trabajos junto al resto del plantel, aunque desde el cuerpo médico consideran que podría llegar sin inconvenientes al partido y que la decisión de realizar tareas diferenciadas responde principalmente a una cuestión preventiva.

Arruabarrena, por su parte, sabe lo que representa el Ruso dentro del funcionamiento colectivo. Su despliegue, recuperación, intensidad y capacidad para acompañar a Paredes en la mitad de la cancha lo convierten en un futbolista difícil de reemplazar. Por eso, el entrenador lo esperará hasta último momento antes de tomar una decisión definitiva.

La intención es que pueda estar desde el comienzo, siempre y cuando llegue en condiciones físicas para afrontar un partido de semejante exigencia. En Boca no quieren correr riesgos innecesarios, pero tampoco perder a uno de sus titulares indiscutidos en una noche que puede marcar el rumbo de toda la temporada.

El probable equipo de Boca

A la espera de la evolución de Ascacíbar, el probable once que prepara el Vasco Arruabarrena tendría a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda o Leonel Flores; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La final frente a Atlético Mineiro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El encuentro comenzará a las 19:30 de Argentina (17:30 hora local), en un contexto climático exigente, con una sensación térmica cercana a los 36 grados y altos niveles de humedad.

Boca tiene prácticamente todo listo para salir a buscar el título, pero todavía necesita resolver una incógnita importante. El Ruso Ascacíbar es la preocupación de las últimas horas y el Vasco lo esperará hasta el final. Perderlo sería una baja de peso en una final en la que cada pieza puede resultar determinante.