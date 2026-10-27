El Gobierno de la provincia del Neuquén declaró de interés provincial la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR 2026), que se desarrollarán desde este miércoles 28 al sábado 31 de octubre en el municipio de Malvinas Argentinas capital del partido homónimo de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover el desarrollo de los deportes urbanos, la participación federal y la representación deportiva neuquina en competencias de alcance nacional.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1720/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz y autoriza aportes no reintegrables por un total de 7.600.000 millones de pesos destinados a financiar actividades vinculadas con la preparación deportiva y los procesos de selección de los equipos provinciales.

Neuquén estará presente en nueve disciplinas. La delegación provincial está integrada por 37 deportistas, 11 técnicos y delegados, dos jueces nacionales y seis coordinadores. Los representantes neuquinos competirán en skateboarding street, breaking, béisbol 5, ajedrez, BMX freestyle, parkour deportivo, escalada deportiva, roller freestyle y básquet 3x3.

La participación es resultado del trabajo impulsado por el Gobierno provincial junto con federaciones, asociaciones, organizaciones deportivas y referentes de cada disciplina. El proceso incluyó competencias clasificatorias, evaluaciones técnicas, entrenamientos y otras instancias de preparación.

Los Juegos Argentinos Urbanos son un a ontecimiento multideportivo de alcance nacional organizado por el Comité Olímpico Argentino, la Comisión de Deportes Urbanos y el municipio de Malvinas Argentinas. La iniciativa busca impulsar disciplinas urbanas, promover la inclusión y fortalecer la formación deportiva.

La delegación provincial está integrada por deportistas de Neuquén capital, Añelo, Plaza Huincul, Aluminé y Villa La Angostura. En Skateboarding Street participarán Tito Fernando Calizaya (Añelo), Matías Sebastián Jara (Plaza Huincul) y María Luz Tobares (Neuquén capital).

En Breaking: Gisele Daiana Celeste Prieto, Lautaro Josué Muñoz, Francisco Alejandro Rivera y Daniela Montaña, de Neuquén capital.

En Béisbol 5, harán lo propio Rocío Mariana Riquelme Woicik, Carmela Campos, Marwil Perez, Santiago Andrés Martínez Sosa, Sebastián Ignacio Gonzales, Facundo Vázquez, Liudemi Alejandro López Suárez y Arelys Valentina Sunico Zambrano. El cuerpo técnico estará integrado por Yamila Rocío González, Leandro Yamil Ruis Ugón, Cristian Daniel Riquelme y Luis Fernando Correa Andrades, todos de Neuquén capital.

En tanto, el equipo de Ajedrez está compuesto por Marysol Ramírez y Santiago Martín Arévalo, con el entrenador Santiago Jara. En BMX freestyle competirán Manuel Turone, Nicolás Gabriel Montañez y Ángel Adrián Burgos, con Damián Nolasco como entrenador, todos de Neuquén capital.

En Parkour deportivo: Aarón Garcés y Julieta García (Neuquén capital), Ary Quilci Quiñones (Aluminé) y Felipe Vásquez (Villa La Angostura). Joaquín Barbeito, de Neuquén capital, participará como juez nacional.

En Escalada deportiva participarán Ana Estévez Chaves, Ramiro Cavalcanti y Juan Ignacio Salettes Pagniez, de Villa La Angostura, con Juan Ignacio Tosconi, de Neuquén capital, como entrenador.

El Roller freestyle estará representado por Selene Araya, Evelin Briones, Fernando Foreiter y Rudy Campos, de Neuquén capital. Jorge José Luis Moreno participará como juez nacional.

Finalmente, en Básquet 3x3, el equipo femenino estará integrado por Gianella Fabregat, Agustina Hernando, Martina Mella y Victoria Agüero. El equipo masculino lo conformarán Manuel González, Héctor Perelló, Mateo Korol y Francisco Gendana. Guadalupe Soto estará a cargo del equipo femenino y Gustavo Noria, del masculino, todos de Neuquén capital.