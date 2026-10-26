Desde este lunes lunes 26 y martes 27 de octubre, las delegaciones que representan a la provincia de Neuquén iniciarán su participación en los Juegos de la Araucanía y en los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), que se realizarán en la región chilena de Los Ríos y en la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

El Gobierno provincial, a través de la secretaría de Deportes, dio un fuerte respaldo para la preparación de los seleccionados provinciales, especialmente en las ocho disciplinas que tomarán parte de la 33° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrolarán en la zona de Valdivia en Chile.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa anunció el sábado estímulos especiales para aquellas disciplinas que consigan subirse a un podio, y otro estímulo en caso de que Neuquén sea la ganadora de los Juegos.

Los Juegos de la Araucanía comienzan durante la jornada del lunes 26 de octubre, mientras que los JAUR, que se disputarán en Malvinas Argentinas, tendrán su inicio mañana, martes 27.

Darío Tamborindegui enviado especial a Chile del Grupo Prima Multimedios para cubrir los Juegos de la Araucanía

Equipos de Araucanía

Atletismo femenino: Xiomara Arrix Aravena, Naiara Barrientos, María Benítez Salvareza, Natalia Guerra, María Maglieta, Malen Mesas, Aldana Moraga, Juanita Pino Alva, Cira Isabella Solari, Brisa Tapia, Rocío Tolay y Julieta Villalba. Entrenadores: Karen Alocilla y Lucas Carro.

Atletismo masculino: Samiel Aguirre, Santiago Ayala, Felipe Domínguez, Joaquín Espinazo, Gabriel García, Germán Gero, Lorenzo Montiel, Bautista Pianciola Ammann, Tiziano Reyes, Santiago Rojas Vines, Gonzalo Sáez, Bruno Sarmiento y Rodrigo Serrano. Entrenadores: Sebastián Fernández y Enrique Sánchez.

Básquet femenino: Emilia Chávez Claris, Lara Fava, Maia Grittini, Lola Gutiérrez, Guillermina López, Sofía Mella, Olivia Muñoz, Mía Panei, Anna Luz Sandoval, Charo Sepúlveda, Priscila Tramannoni y Amelie Zvrko. Entrenador: Dante Centeno. Ayudante técnica, Manuela Seco.

Básquet masculino: Benjamín Agorreca, Benjamín Alegre, Constantino Arias, Viggo Bialouis, Bautista Gratti, Valentín Gruich, Mateo Jankowski, Juan Lamot, Mateo Lucero, Benjamín Muñoz, Juan Servidio y Julián Toledo. Entrenador: El entrenador: Mario Elias. Ayudante técnico: Nicolás López.

Ciclismo femenino: Catalina Matamala, Agustina Pincheira, Milagros Romero y Marianella Salomón. Entrenador: Gladys Díaz.

Ciclismo masculino: Nohuel Cain Aguilera, Gabriel Huaiquil, Juan Martínez y Máximo Palacios. Entrenador: Nicolás Scorolli.

Néstor Mingot presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén acompañará a las delegaciones de LiFuNe

Fútbol femenino: María Alonso, Ashley Barros, Ludmila Benítez, Zaira Andrea Campos, Ariana Carrasco, Emma Condorelli, Renata Di Martino, Julieta Durán, Renata Moreira, Jazmín Pérez, Olivia Pucheta, Luana Quinteros, Jassin Sabbatini, Alma Salazar, Juana Sepúlveda, Ambar Taranilla, Camila Vera y Ambar Villamayor. Entrenador: Rodrigo Canales. Ayudante: Martín Canales. Preparadora física, Ayelén Lagos.

Fútbol masculino: Franko Adiego, Ciro Barría, Juan Cruz Benavídez, Nahuel Bertín Jeldres, Juan Ignacio Blanco, Maximiliano Casanova, Tomás Centurión, Santiago Cuevas, Guillermo Di Pascuale, Gastón Ferrero, Mateo López, Franco Núñez, Leonardo Palma, Joaquín Romano, Denis Salamanca, Luca Torres, Tiziano Zalazar y Thiago Zárate. Entrenador: David Durán. Ayudante técnico: Walter Villarroel.

Judo femenino: Priscila Alegre, Araceli Cardozo, Uma Pérez, Yasmín Riquelme y Morena Sepúlveda.

Judo masculino: Thiago Abello, Thiago Espinoza, Thiago Lucero, Sergio Medina y Enzo Suárez. El cuerpo técnico está conformado por Nadia Fernández, Sebastián Alonso y Emiliano Zualet.

Natación femenina: María Contreras, Violeta Di Renzo, Agostina Fuentealba, Melina Paz García, Roma Otero y Milena Tirira. Entrenador: Juan Cruz Favre.

Natación masculina: Tiziano Abrigo, Valentino Alegría, Genaro Avendaño, Leonardo Balestrino, Francisco García y Alfio Nicotra. El entrenador es Mauro Kolep.

Tenis de mesa femenino: Evelyn González y Amira Gorri. Entrenador: Marcos Savanco.

Tenis de mesa masculino: Thiago Espinoza y Giovanni Ligato. Entrenador: Marcos Savanco.

Voleibol femenino: Morena Castillo, Iara Díaz Ferreira, Josefina Grecco, María Gutiérrez, Virginia Habrantes, Tiziana Seletti, Luisana Sepúlveda, Mia Sosa, Tiziana Urrea, Guadalupe Vargas, Sofia Vilagos y Julieta Zavisza. Entrenador: Adrián Marifil. Ayudante técnica: Sofía González.

Voleibol masculino: Joaquín Aguayo, Román Martín Daboser, Valentino González, Bautista Leiva, Leonel Liberti, Santiago Lozano, Bautista Maggio, Tiziano Monti, Ian Pereyra, Cid Bautista Prieto, Ignacio Tamborini y Alejandro Valenzuela. Entrenador: Emilio Gimeno. Ayudante técnico: Leonel Pintos.

Los planteles para los Juegos Urbanos

En skateboarding street, los seleccionados son Tito Fernando Calizaya (Añelo), Matías Sebastián Jara (Plaza Huincul) y María Luz Tobares (Neuquén capital). En breaking, competirán Gisele Daiana Celeste Prieto y Lautaro Josué Muñoz, con Francisco Alejandro Rivera como delegado, todos de Neuquén capital.

El equipo de béisbol 5 estará integrado por Rocío Mariana Riquelme Woicik, Campos Carmela, Joana Jazmín Videla, Santiago Andrés Martínez Sosa, Sebastián Ignacio Gonzales, Facundo Vázquez, Liudemi Alejandro López Suárez y Arelys Valentina Sunico Zambrano. El cuerpo técnico estará conformado por Yamila Rocío González, Leandro Yamil Ruis Ugón, Cristian Daniel Riquelme y Luis Fernando Correa Andrades, todos de Neuquén capital.

En ajedrez, representarán a la provincia Marysol Ramírez y Santiago Martín Arévalo, bajo la conducción del entrenador Santiago Jara. En BMX freestyle, los seleccionados son Manuel Turone, Nicolás Gabriel Montañez y Ángel Adrián Burgos, con Damián Nolasco como entrenador, todos de Neuquén capital.

Por su parte, el equipo de parkour deportivo estará integrado por Aarón Garcés (Neuquén capital), Ary Quilci Quiñones (Aluminé), Felipe Vásquez (Villa La Angostura) y Julieta García (Neuquén capital), mientras que Joaquín Barbeito, de Neuquén capital, participará como juez nacional.

En escalada deportiva, los representantes serán Ana Estévez Chaves, Ramiro Cavalcanti y Juan Ignacio Salettes Pagniez, todos de Villa La Angostura, con Juan Ignacio Tosconi como entrenador de Neuquén capital. En roller freestyle, competirán Débora Carcar, Evelin Briones, Fernando Foreiter y Rudy Campos, con Jorge José Luis Moreno como juez nacional, todos de Neuquén capital.

Finalmente, el básquet 3x3 contará con un equipo femenino compuesto por: Gianella Fabregat, Agustina Hernando, Martina Mella y Victoria Agüero. En tanto, el equipo masculino estará conformado por: Manuel González, Héctor Perelló, Mateo Korol y Francisco Gendana. Guadalupe Soto estará a cargo del equipo femenino y Gustavo Noria, del masculino, todos de Neuquén capital.