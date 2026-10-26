Este lunes e puso en marcha la 33° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, competencia reservada a estados de la parte más austral de Chile y la Argentina. En la región de Los Ríos, Neuquén inició con el pie derecho el fútbol, con goleada en el femenino, y triunfo ante el local en masculino.

En primer turno, el equipo de mujeres que dirige Rodrigo Canales, superó 5 a 0 a Bio Bío por la Zona 1. Renata Di Martino, Ludmila Benítez, Ema Condorelli, Olivia Pucheta y Ambar Villamayor, señalaron los tantos en la contundente primera presentación. Las chicas se enfrentarál con las locales de Los Ríos el miércoles en Valdivia desde las 15.

El plantel y cuerpo técnico lo conforman, María Alonso, Ashley Barros, Ludmila Benítez, Zaira Andrea Campos, Ariana Carrasco, Emma Condorelli, Renata Di Martino, Julieta Durán, Renata Moreira, Jazmín Pérez, Olivia Pucheta, Luana Quinteros, Jassin Sabbatini, Alma Salazar, Juana Sepúlveda, Ambar Taranilla, Camila Vera y Ambar Villamayor. Entrenador: Rodrigo Canales. Ayudante: Martín Canales. Preparadora física, Ayelén Lagos.

Neuquén arrasó en fútbol femenino y masculino en el debut de Juegos Binacionales de la Araucanía

En tanto, el seleccionado masculino neuquino que dirige David Duran se impuso de gran forma contra el local, el elenco de la Región Los Ríos por 2 a 0. En la primera etapa, Tomás Centurión marcó el primero, y en el complemento Juan Blanco de penal, puso el resultado final. El miércoles desde las 11, cierra la fase del Grupo A ante la Región de Magallanes.

El plantel y cuerpo técnico lo conforman Franko Adiego, Ciro Barría, Juan Cruz Benavídez, Nahuel Bertín Jeldres, Juan Ignacio Blanco, Maximiliano Casanova, Tomás Centurión, Santiago Cuevas, Guillermo Di Pascuale, Gastón Ferrero, Mateo López, Franco Núñez, Leonardo Palma, Joaquín Romano, Denis Salamanca, Luca Torres, Tiziano Zalazar y Thiago Zárate. Entrenador: David Durán. Ayudante técnico: Walter Villarroel.