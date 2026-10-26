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Neuquén analiza recibir una fecha del Supercross Sudamericano en febrero

La competencia podría reemplazar a la fecha prevista en Pinamar. En los próximos días se realizará una reunión para evaluar la viabilidad de la prueba.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 25 de octubre de 2026 a las 21:35
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Neuquén evalúa sede para el Supercross Sudamericano en 2027

Distintos estamentos de Neuquén, tanto a nivel provincial como en la ciudad capital, analizan la posibilidad de incorporar una fecha del Supercross Sudamericano en febrero del 2027, en una competencia que podría reemplazar a la que se disputa habitualmente en Pinamar, en la costa atlántica bonaerense. La iniciativa se encuentra en una etapa de evaluación y en los próximos días se realizará una reunión para estudiar la factibilidad de organizar la prueba en el ámbito de la provincia.

La semana pasada estuvo en la zona Lucas de la Fuente, responsable del diseño del circuito de motocross de Villa La Angostura, para avanzar en las primeras evaluaciones vinculadas con la propuesta.

Neuquén evalúa sede para el Supercross Sudamericano en 2027

La posible llegada de la competencia representaría una nueva oportunidad para posicionar a Neuquén como sede de eventos deportivos de alcance sudamericano, con impacto potencial en la actividad turística y comercial. La definición dependerá de las próximas reuniones y del análisis de las condiciones necesarias para concretar la fecha en febrero.

La posible llegada del Supercross Sudamericano a Neuquén se presenta como una oportunidad para posicionar a la provincia como sede de eacontecimientos deportivos de escala regional, con impacto potencial en la actividad turística y comercial. El campeonato reúne a los mejores pilotos de la disciplina a nivel continental y genera una convocatoria masiva de público y medios de comunicación. 

La definición final dependerá de las reuniones previstas en los próximos días y del resultado del análisis de las condiciones necesarias para concretar la fecha en febrero del año venidero.

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