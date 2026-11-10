La delegación de Neuquén comenzó con grandes resultados su participación en la sexta edición de los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía, que se desarrollan en Valdivia, Chile.

Durante la primera jornada de competencia, los deportistas provinciales tuvieron actuaciones sobresalientes en natación y atletismo, alcanzando importantes podios y consagrándose en distintas pruebas.

En natación, los representantes neuquinos consiguieron una destacada cantidad de medallas en las pruebas de pecho, espalda y estilo libre. Romina Bergesio se quedó con el primer puesto en los 25 metros pecho y obtuvo la medalla de plata en los 50 metros espalda. Ángeles Atala sumó una medalla de plata en los 25 metros pecho y una de bronce en los 50 metros espalda.

También se subieron a lo más alto del podio Martín Alias, en los 25 metros pecho; el campeón paralímpico Iñaki Basiloff, en los 50 metros espalda; y Luján Navarro, en la misma prueba femenina. En los 25 metros estilo libre, Julieta de la Vega consiguió el oro y Renata Celada Odone obtuvo el bronce.

La rama masculina también tuvo resultados sobresalientes: Pedro Marquina y Lautaro Maldonado conquistaron el oro en los 25 metros estilo libre, mientras que Axel Gómez logró la medalla de plata. Maldonado, además, sumó una presea plateada en los 50 metros espalda.

En atletismo, Neuquén también tuvo una jornada de grandes resultados, con destacadas actuaciones en pruebas de pista y campo. Guadalupe Soto consiguió el oro en los 100 metros en silla de ruedas, clase 34; Héctor Rincón se impuso en los 100 metros en silla de ruedas; Julissa Pineda obtuvo el primer puesto en los 100 metros de la categoría de sordos e hipoacúsicos; y Rocío Barros alcanzó el primer lugar en los 100 metros, clase 37.

En las pruebas de campo, Sofía Aguirre Quintulén se quedó con el oro en lanzamiento de disco, clase 54; Lautaro Aguilar obtuvo el primer puesto en disco, categoría 56; y Gustavo Nahuelquín también se consagró ganador en lanzamiento de disco, categoría 34.

Por su parte, Natalia Pérez Guarino logró el primer puesto en los 5.000 metros, categoría 20, mientras que Juan Cruz Quintero consiguió el tercer lugar en lanzamiento de disco, categoría 15. Mateo Sepúlveda completó la destacada actuación neuquina con el primer puesto en los 100 metros, categoría 12.