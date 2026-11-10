Este pasado fin de semana quedaron definidos los 16 clasificados de la primera fase de la Copa Neuquén 2026 que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe). Y de esta manera quedaron confirmados los cruces de octavos de final al cierre de la fase de grupos.

Deportivo Rincón se aseguró el primer puesto de la tabla general luego de superar a Añelo, que también accedió a la próxima instancia mientras que San Patricio de El Chañar goleó a Esperanza de Rincón de los Sauces y quedó como uno de los mejores segundos.

El grupo B completó la fase regular. Deportivo Rincón quedó como el líder de la zona y de la fase regular por diferencia de gol. En la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, derrotó a Añelo por 2 a 1, Bruno Di Bello y Gastón Robles los tantos del León del norte neuquino y Alfredo Armoa para el otro elenco del Corazón de Vaca Muerta. Con esto, Rincón quedó primero y Añelo quedó decimosexto.

Copa Neuquén 2026: Resultados y cruces de octavos definidos

Por otro lado, San Patricio de El Chañar aplastó a Esperanza por 10 a 0. El Santo se llevó los tres puntos con los tantos de Bernardo Deliso en cuatro oportunidades, dobletes de Pablo Figueroa y Osvaldo Brito, y uno de Franco Morales y Nahuel Cruz.

Los cruces serán

Deportivo Rincón vs Añelo

Unión de Zapala vs Confluencia

Patagonia vs Pacífico

Alianza de Cutral Co vs Eucalipto Blanco

San Lorenzo vs Don Bosco de Zapala

Maronese vs Atlético Neuquén

Rio Grande vs Unión Vecinal

San Patricio de El Chañar vs Independiente