Desde las instalaciones de Ciudad Deportiva partió en la noche de este viernes la delegación neuquina que participará de una nueva edición de los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía 2026. En esta ocasión, 22 deportistas viajaron a Valdivia, Chile, para desempeñarse en las distintas competencias que se desarrollarán del 8 al 12 de noviembre.

La novedad saliente es la presencia del nadador Iñaki Basiloff, uno de los mejores deportistas en la historia de Neuquén que se sumó al equipo.

La provincia estará representada por dos seleccionados: atletismo adaptado y natación adaptada, con un total de 22 deportistas, 11 mujeres y 11 varones, provenientes de distintas localidades neuquinas. Los equipos estarán acompañados por sus respectivos cuerpos técnicos.

En atletismo adaptado, el equipo masculino está integrado por Lautaro Ezequiel Aguilar Tracana, de Neuquén capital; Brian Ezequiel Inostroza, de Zapala; Gustavo Diego Nahuelquin, de San Martín de los Andes; Mateo Eduardo Sepúlveda y Braian Agustín Silva, ambos de Neuquén capital; y Juan Cruz Quintero, de Plottier. El cuerpo técnico está conformado por Matías Holgado y Gerardo Clemente.

Por su parte, el equipo femenino de atletismo está integrado por Sofía Victoria Aguirre Quintulén, de Junín de los Andes; Rocío Marilú Barros, de Chos Malal; Natalia Sol Pérez Guarino, de Huinganco; Julissa Pineda Vargas, de Neuquén capital y Sonia Antonella Rikemberg y Magdalena Guadalupe Soto, ambas de Plaza Huincul. El cuerpo técnico está integrado por Romina Chávez y Lucía Manjon.

En la disciplina de natación adaptada, el equipo masculino está conformado por el campeón paralímpico Iñaki Basiloff, Emiliano Martin Alias, Pedro Marquina Huglich y Axel Gómez, de Neuquén capital, y Lautaro Maldonado Gutiérrez, de Cutral Co. El cuerpo técnico está a cargo de Emiliano Ramírez y Sebastián Negro, ambos de Cutral Co.

En tanto, el equipo femenino de natación está integrado por Romina Bergesio, de Centenario; Ángeles Rubí Átala González, Renata Milagros Celada Odone y Julieta De la Vega, de Neuquén capital; y Mia Brian Navarrete, de Loncopué. El cuerpo técnico está conformado por Patricia Helión e Ivonne Pérez Molina.