Los Juegos de la Patagonia, en su edición 19, llegan a su final en las diferentes sedes que se están desarrollando. Neuquén dirá presente en tres finales donde buscará coronarse en Viedma por duplicado, y en el Ruca Che.

En la ciudad, el mítico estadio neuquino albergará la gran definición del Handball, donde el seleccionado masculino local buscará el título desde las 15hs ante el combinado de Chubut, que en la fase regular se impuso en el mano a mano por 29-26. Previamente desde las 13.30hs, será la gran definición en damas, donde Rio Negro se verá las caras con Chubut.

En Viedma, habrá doble clásico entre Neuquén y Rio Negro. En básquet femenino, el seleccionado provincial buscará una nueva corona desde las 14hs ante las locales. En la fase regular, el triunfo fue de la visita por amplio margen.

el Handball buscará el título en el Ruca Che

Por otro lado, en masculino, Neuquén se quedó con el tercer puesto ante Santa Cruz por 67-62. La gran final tendrá a los anfitriones midiéndose ante La Pampa.

En Fútbol femenino, nuevamente las chicas neuquinas estarán en búsqueda de la corona. Desde las 12.30hs en cancha de Sol de Mayo se verá las caras con Rio Negro, repitiendo la final del año pasado. En masculino, disputará por la medalla de bronce ante La Pampa en el mismo escenario.

Los Juegos EPADE forman parte del programa Juegos Integrados Patagónicos, donde se unificaron con los JIPA y se desarrollaron en diferentes sedes y calendarios, buscando así baja costos y logística.