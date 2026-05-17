Los Juegos de la Patagonia entran en su grueso de competencia, desde la próxima semana, tres escenarios recibirán diferentes disciplinas de la competencia que ya tuvo su debut con la Natación en Neuquén. Las delegaciones provinciales partieron hoy rumbo a La Pampa y Viedma, mientras que el Ruca Che, recibirá hoy la inauguración.

El Atletismo en Ciudad Deportiva, y el Handball en el Ruca Che, serán las disciplinas que se disputarán en Neuquén desde el viernes hasta el domingo.

El resto de las disciplinas competirán en otras provincias: En la capital rionegrina lo harán el fútbol y el básquetbol, ambos en rama masculina y femenina. Mientras que Santa Rosa albergará al ciclismo, judo y vóleibol.

El seleccionado femenino de fútbol busca repetir lo hecho en ediciones pasadas

Una delegación de más de 150 chicos partieron a los distintos destinos desde las 9 am desde Ciudad Deportiva. La restante estará en la capital neuquina, donde se realizará la inauguración desde las 20hs en el Ruca Che, con chicos de las seis provincias que arribaron durante el fin de semana.

Los Juegos Epade forman parte del calendario de los Juegos Patagónicos Unificados que incluyen también a los Juegos Para Epade y Juegos de la Integración Patagónica que se cerraron y cumplieron con su séptima y cuarta edición, respectivamente.

En el medallero la provincia ocupa el tercer puesto con 25 preseas (8 doradas, 7 de plata y 10 de bronce), detrás de La Pampa que totaliza, 47 (23,14 y 10) y Río Negro, 34 (8,15 y 11).