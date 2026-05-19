Se puso en marcha el grueso de actividades de la edición 19 de los Juegos EPADE, competencia que se está desarrollando en tres sedes diferentes y se enmarca en los Juegos Unificados de la Patagonia. Neuquén cosechó en su primer día siete medallas: tres de oro, una de plata, y tres de bronce.

La cosecha inició en el Atletismo, que se disputa en la pista de Ciudad Deportiva de Neuquén capital. Dulce Muñoz en los 80 metros y Tiziano Reyes en lanzamiento de bala, ambos con bronce.

Los primeros oros llegaron en el Judo que se disputa en Santa Rosa. Donde Thiago Lucero en categoría hasta 81 kilos, Thiago Abello en hasta 73 kilos y Aaron Leal Romero en más de 90 kilos, se subieron a lo más alto del podio. Por su parte, Enzo Suárez logró plata en hasta 66 kilos y Jonás Chandía bronce en hasta 90 kilos.

goleadada del fútbol femenino en el debut

En deportes colectivo, el Básquet logró triunfo en ambas ramas, el femenino 56-45 y masculino 92-71, ambos a Chubut. Hoy buscarán el boleto a semifinales en doble presentación.

En fútbol, el femenino inició con un sólido 4-0 ante Santa Cruz, y hoy jugará ante Tierra del Fuego; mientras que el masculino cayó ante el mismo rival por 2-0, hoy va por la recuperación ante los locales Rio Negro.

dos bronces para el atletísmo en Ciudad Deportiva

El debut del Handball en el Ruca Che fue con derrota ante Chubut en ambas ramas. Hoy será el turno ante Rio Negro en el emblemático estadio provincial. Mismo caso para el Vóley, que disputa en Santa Rosa la competencia y que tuvo doble caía en damas y caballeros.

Hoy será el debut del Ciclismo, que tendrá actividad en el autódromo de Ciudad de Toay, mientras que continuarán las fases regulares en los deportes restantes.

Lucas Carro, Presidente de la Federación Atlética de Neuquén