EL fútbol Argentino hace su reconocimiento al Día Nacional de la Memoria por la verdad y la Justica, que se conmemorará el 24 de marzo. Diferentes instituciones, a lo largo de la fecha 12, hacen sus menciones especiales por los 50 años del inicio de la dictadura militar.

Diferentes instituciones hacen mención a la fecha previa al 24 de Marzo. Argentinos Junior lo hizo de forma particular en comparación a otras entidades: en su clásica publicación de la lista de convocados, aparecen los nombres de socios de la institución, desaparecidos en el proceso militar.

la lista de convocados de Argentinos, con sus socios desaparecidos

“Argentinos tiene memoria. Por eso, a 50 años del último Golpe de Estado, reitera su pedido de justicia. Nuestros socios y los 30.000 desaparecidos, presentes” dice la institución de la Paternal, acompañado de las imágenes de los desaparecidos

Por su parte, Lanús hizo su reconocimiento en su camiseta. En el triunfo por 1-0 ante Vélez, el granate lució en el pecho un logo formado con un pañuelo de madres de plaza de mayo, formando el número 50, recordando los años.

Lanús lució un logo por los 50 años en el centro de su camiseta

Por su parte, la AFA sacó un comunicado días previos, "El fútbol argentino, expresión cultural arraigada en cada rincón del país, ha sido históricamente un espejo de la sociedad. Las tribunas, los clubes y cada cancha del país reflejan la identidad de millones de argentinos que encuentran en el deporte un espacio de encuentro, pertenencia y construcción colectiva", agregando además que "A cincuenta años de aquel acontecimiento que marcó profundamente a la Argentina, el fútbol argentino reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, valores esenciales para la convivencia democrática y el desarrollo de nuestras instituciones.

EL reconocimiento seguirá a lo largo de la jornada del domingo como la de día lunes, siendo el martes el día principal donde cada institución, desde primera división hasta el ascenso, como lo hizo Almagro e Ituzaingó, expresan su reconocimiento y pedido de “Nunca Más”.