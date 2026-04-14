En marcha en Panamá, la cuarta edición de los juegos Suramericanos de la juventud, competencia donde Argentina dice presente con una delegación de 250 competidores, 6 de ellos neuquinos; donde el Bádminton tendrá dos competidores: Máximo Rettig, y Francisco Cappi.

Ansiosos por el debut, y con ganas de competir. Los neuquinos se presentarán desde lunes 20 tanto en individual como en dobles. Ambos neuquinos lograron la plaza en el clasificatorio, donde Rettig confirmó ser el mejor del país en la categoría, seguido por el oriundo de Villa Pehuenia.

Para Máximo, quien brilló en ediciones pasada de juegos evitas y competencias nacionales, llega a los juegos con una preparación dura, y con las mejores sensaciones a la hora de representar al país, “nerviosos porque se del nivel que hay en otro país y el que tengo. Siempre con ganas de dejar en lo más alto al país” expresó a Grito Sagrado.

ambos neuquinos parten a Panamá para disputar la cuarta edición de la competenia

Las mismas ansias se trasladaron a Cappi, quien resaltó el buen nivel que hay en el continente, “estoy con altas esperanzas con Maxi poder conseguir una medalla”, estacando a su compañero, “él es el mejor del país en la categoría, es un gran acompañamiento para poder competir, contento de poder representar a la argentina junto a él”.

Para estos Juegos Suramericanos, se esperan que los dos representantes neuquinos tengan como principales contrincante a los peruanos y brasilero, fuertes en el deporte. “Mi expectativa es competir como sé, no ponerme nervioso y mostrar el nivel que tengo, dar lo mejor de mí” dijo Rettig.

“voy a darlo todo y con el objetivo de lograr más experiencia internacional y conocer más chicos de otros lugares”. Manifestó a Grito Sagrado Cappi.

La Delegación neuquina está integrada por seis competidores. Además de los dos representantes en Bádminton, dirán presente: Marianella Salomón en Ciclismo de ruta. En Básquet 3x3, Amparo Arévalo; mientras que en Taekwondo se presentan Adriano Mazzanti en Kyorugi hasta 63 kilogramos. Y Santiago Corzo en Poomsae.

La entrevista en Grito Sagrado