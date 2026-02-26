Los neuquinos Máximo Rettig y Francesco Cappi se quedaron con las dos plazas de varones para integrar la selección argentina de bádminton que tomará parte de la IV edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 que tendrán por sede a Panamá del 12 al 25 de abril venidero.

La Federación de Bádminton de la República Argentina convocó a los 32 mejores jugadores juveniles del país para disputar la clasificación de dos plazas masculinas y dos plazas femeninas. Allí los neuquinos se ganaron su participación en el certamen que tendrá por escenario el país centroamericano con la participación de más de 1.500 atletas de entre 14 y 17 años, provenientes de 15 países.

Este competencia no solo promueve la integración cultural y el desarrollo de las nuevas promesas del deporte, sino que también se proyecta como una plataforma competitiva clave de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El torneo clasificatorio se desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en el barrio de Núñez en la Capital Federal.

Máximo Rettig



En un hecho histórico para esta disciplina en Neuquén, los dos representantes provinciales se quedaron con el primer y segundo puestos y las dos plazas masculinas y representarán a nuestro país en Panamá. Rettig de Neuquén capital y Cappi es de Villa Pehuenia,-Moquehue, tercero por la Federación neuquina se ubicó Joaquín Hermida, que juega para un club de la provincia.

En la rama femenina, las plazas se quedaron en Buenos Aires con Milena Oliva y Tatiana Giménez.

La delegación neuquina estuvo integrada además por los jugadores Joaquín Hermida (medalla de bronce), Gael Suarez y Alma Ganz, acompaños por el entrenador Serafín Zayas.

Francesco Cappi

Caba recordar que esta dupla neuquina se adujudcó los Juegos Jadar 2025 que se llevaron a cabo en Rosario.