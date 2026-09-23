Los Juegos Suramericanos entra en su etapa final. Los deportistas neuquinos se presentaron en su gran mayoría y con buenos resultados en las diferentes disciplinas. Dentro del unificado reclamo de los diferentes deportistas, a nivel nacional, por la falta de acompañamiento, Neuquén acompaña a sus atletas, resaltando que 11 de los 9 atletas integran el plan de Becas.

Rosario cumplió de gran forma con la organización de la competencia, y los atletas provinciales cumplieron en las diferentes pruebas. María Fernanda Villone, Secretario de Deportes, acompañó a gran parte de los deportistas que compiten en la segunda semana, resaltando la importancia de estar presente. “Poder acompañar, no solo con la beca, sino con ayuda como complemento, muestra que ese es el camino que seguimos, también con el acompañamiento con mensajes, llamadas o venir hasta acá” sostuvo en la Primera mañana.

Por su parte, resaltó que 9 de los 11 deportistas que dicen presente, integran en plan de beca provincial, “Este año invertimos más de 300 millones en pesos y tenemos los 12 meses del año más el bonus por podio, serán 95 millones de premios . queremos que los chicos estén tranquilos, enfocados y concentrados en lo que hacen, ese es el gran desafío”.

Pensando en lo que viene, Villone resaltó que “Apoyamos al mediano rendimiento y al comunitario para que den el salto y estamos trabajando en toda la provincia. Estamos enfocados para hacer una revisión de estos años y dejar un plan para los años que viene . vamos a tener más infraestructura y poder dar el salto a la provincia que queremos”.

De lo que va de los juegos Suramericanos, Neuquén logró la medalla de oro de la mano de Benjamín Gader en Patín Carrera, y Facundo Chavez en Esports Valorant. el bronce con Wanda Arca en tiro con Arco, Matías Contreras en Salom Croos, y Manuel Turone en BMX. José Luis Acuña llegó a la final en Taekwondo y aseguró medalla de plata.

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