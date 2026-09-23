Los Juegos Suramericanos entran en su etapa de definición, y la extensa jornada de miércoles ya trae buenos resultados para los neuquinos en diferentes disciplinas. Matías Concretas en Kayak Cross, y Wanda Arca en Tiro con arco por equipo, se colgaron la medalla de bronce.

Con seis neuquinos en competencia, el miércoles arroja buenos resultados para los deportistas que compitieron por la mañana. En Arquería por equipo, Wanda Arca, junto a Alma Pueyo, y María Giudice, se colgaron el bronce.

En cuartos de final superaron al equipo de Panamá. Posteriormente cayeron ante Brasil por 6-2, y en el duelo por medalla, se impusieron ante el elenco de Perú por 6-2, con set de 39-44, 45-40,49-44, y 48-44.

Para el Tiro con arco argentino, es un logro importante, “Todo lo que hicimos y el esfuerzo que hicimos hasta acá dio sus frutos y va a seguir dando frutos” dijo Arca, quien además agregó “orgullosas y también ansiosas de esperar que en algún momento sigamos tirando juntas y que este equipo llegue a lograr más cosas juntas”.

Por otro lado, Matías Contreras se colgó también la medalla de bronce, pero en Canoa Salom. El neuquino se presentó en Kayak Cross contrarreloj, dejando un tempo de 11:39:00, y un resultado de 37,14. quedando por detrás del chileno Jesús Martínez (11:49:00) , y el brasilero Murillo Sorgetz (11:41:00).

Por otro lado, Esteban Silva quedó en cuartos de final en arquería por equipo, cayendo ante el equipo de Venezuela, mientras que, en Ciclismo Madison, Abril Garzón con Maribel Aguirre quedaron en la cuarta colocación. El día para los neuquinos se completa con José Luis Acuña compitiendo en Taekwondo hasta 68kg.