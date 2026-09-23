En la continuidad de la XII edición de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que se llevan a cabo en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, este miércoles estarán compitiendo cinco neuquinos de los diez deportistas que aportó la provincia y que integran los distintos seleccionados de nuestro país.

Esteban Silva y Wanda Arca en tiro con arco, en slalom lo hará Matías Contreras, en taekwondo José Luis Acuña Abdala y en ciclismo Abril Garzón, saldrán a escena en distintos horarios.

En el Hipódromo Óvalo de Rosario, Silva y Arca compitieron este martes en la categoría masculina y femenina en la modalidad recurvo, respectivamente, en individual y por equipos y ambos estarán compitiendo en miércoles y jueves.

Silva junto a Damián Jajarabilla y Matías Noriega finalizaron en la quinta posición de 9 países en total. Por los cuartos de final se enfrentarán este miércoles desde las 9.45 a Venezuela. A la misma hora, competirá la otra representante de Neuquén, Wanda Arca fue una de las 25 participantes del individual femenino. La arquera de 35 años culminó en la cuarta colocación por equipos junto a Giudice y Alma Pueyo y en cuartos de final tendrán un duro duelo contra Panamá, que terminó quinto.

Wanda Arca volverá a competir por equipos. Foto: Gentileza Sergio Dovio

Este miércoles se producirá el debut de otros dos neuquinos. En aguas de los lagos del Parque del Sur, en Santa Fe, se presentará el palista de Aluminé, Matías Contreras en la modalidad K1 kayak cross del canotaje slalom, que competirá hasta el viernes 25 en diferentes pruebas.

Por otro lado, una de las grandes esperanzas a conseguir medalla, el taekwondista José Luis Acuña, en categoría hasta 68 kilos hará sus respectivos combates en la Nave Rural B a partir de las 9.

Finalmente en Rafaela, competirá la pedalista de Huinganco Abril Garzón en la carrera de ciclismo modalidad Madison, desde las 11.20, cerrando su participación en la competencia.