En marcha los Juegos Suramericanos de la Juventud. En Paraná, se desarrolla la competencia que inició el lunes y se extenderá hasta el 24 del corriente mes donde varios neuquinos dirán presente. Adriano Mazzanti competirá en Taekwondo, donde su idea es clara “quiero subirme a un podio”.

El Taekwondo neuquino le dio a la selección Argentina grande representantes en los últimos años, José Luis Acuña es el máximo exponente, Santino Mazzanti sigue sus paso, y ahora es el turno de su hermano menor, Adriano, Quien estará desde el 21 al 24, fechas donde se disputarán las diferentes categorías del Taekwondo en la cita internacional

El oriundo de Plottier dirá presente en la categoría hasta 63 kilos, una por encima de la suya, (hasta 58kg) y tendrá en frente a grandes competidores de diferentes países a los que ya se enfrentó.

“Mi expectativa es ganar, no tengo otra cosa en la cabeza, quiero subir al podio en primer lugar” Expresó Adriano a Grito Sagrado, agregando además que “En estas preparaciones en México, sacrificamos un montón para la preparación para lo que viene en estos juegos”.

La llegada es ideal para el taekwondista, ya que estuvo en un campus en México durante dos meses, trabajando de cara a esta competencia y las venideras, “Es un orgullo para mí poder vestir la ropa de Argentina y representar el país en el deporte que amo. Por lo que sacrifiqué, sé que me lo ganó y siento orgullo por mí y por mi familia”.

Mazzanti será uno de los neuquinos que dicen presente en la gran cita; también dirá presente en Taekwondo Santiago Corzo en modalidad Poomsae. Marianella Salomón se presenta en Ciclismo Ruta, Máximo Rettig y Francisco Cappi en Bádminton, mientras que Amparo Arévalo estará en Básquet 3x3.

Nota completa con Adriano Mazzanti en Grito Sagrado