Por demás auspicioso fue la presentación del primer neuquino Manuel Turone en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. "Manu" se ubicó tercero en la modalidad BMX Freestyle que se disputó en el park de Rafaela.

La clasificación obtenida le significó al representante provincial acceder a la final de este martes a las 15.30, el neuquino alcanzó el tercer lugar en la prueba con 80 puntos y escoltó al brasileño Gustavo Batista que sumó 88,25 puntos y Luis Rincón (85,33).

A días del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se anunció que por lesión, no estará presente el campeón olímpico José "Maligno" Torres. El máximo exponente nacional del ciclismo BMX Freestyle (5º del ranking mundial) es el gran ausente del torneo.

En el park que se construyó en la ciudad de la comarca lechera santafesina, la sede del ciclismo de los Juegos, estará entonces el joven neuquino de 18 años Manuel Turone (63° en el ranking mundial) y medalla de plata en los últimos Juegos Paramericanos Junior, reemplazó al cordobés.