La tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026 dejó confirmaciones, decepciones y sorpresas en las zonas 10, 11 y 12 de la Región Patagónica, que tiene como protagonistas a los equipos de la Liga de Fútbol de Neuquén y de la Liga Deportiva Confluencia con triunfos Alianza de Cutral Co, Maronese, Deportivo Roca y la sorpresiva victoria de Independiente de Río Colorado, además de dos empates que mantuvieron abierta la pelea por la clasificación.

Por la Zona 12, Alianza continúa con puntaje perfecto después de una nueva victoria. El conjunto de la comarca petrólera superó en el Coloso Álvaro Pedro Ducás del barrio Ruca Quimey por 3 a 0 a Independiente, con goles de Dante Cardoso, Bautista Monteseirín y Laureano Doello -quinto en el certamen y uno de los goleadores a nivel nacional de la competencia , y llegó a los nueve puntos sobre nueve posibles.

Maronese en el oeste de la capital neuquina, batió por 2 a 1 a Río Grande. Sebastián Jeldres y Juan Manuel Vázquez marcaron para el Dino, mientras que la visita descontó para ponerle suspenso al encuentro. El festejo tuvo un significado especial para Jeldres: su gol fue el número 100 con la camiseta de Maronese, una cifra histórica para el delantero y para la institución neuquina.

Después de tres jornadas, Alianza lidera con nueve puntos, seguido por Maronese con cuatro. Independiente suma dos unidades y Río Grande cierra la zona con un punto.

Alianza superó 3 a 0 a Independiente en Cutral Co. Facebook Csd Alianza Cco

En tanto, por la la Zona 11, Deportivo Roca en su emblemático estadio el Luis Maiolino del barrio Quintú Panal derrotó 2-1 a Unión Alem Progresista de Allen en el clásico regional de antaño. El Naranja golpeó temprano con el tanto del ex Cipolletti y Huracán de Comodoro Rivadavia, Carín Najul al minuto, mientras que Eleazar Maciel amplió la diferencia. Sobre el cierre, Alexander González descontó para la visita, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

En el otro encuentro del grupo, en Cipolletti, La Amistad que no levanta cabeza y que no ganó hasta el momento igualó con San Patricio de El Chañar 1 a 1, Ivo Molinari puso en ventaja al conjunto local, mientras que Pablo Figueroa apareció para establecer el empate definitivo para los nejuquinos.

Con estos resultados, Roca y San Patricio quedaron como líderes con cinco puntos, seguidos por Unión de Allen, que tiene tres, y La Amistad, con dos.

La gran sorpresa del domingo se registró en la Zona 10, en el norte de la provincia de Río Negro, Independiente de Río Colorado consiguió una victoria fundamental como local al superar 1 a 0 a Atlético Regina. El resultado le permitió al conjunto de "Rojo" quedar como único líder del grupo con cuatro puntos. El Albo de la Perla del Valle, que sufrió su primera derrota en el certamen, permanece con tres unidades, mientras que Darwin de Luis Beltrán, que tuvo fecha libre, suma un punto.