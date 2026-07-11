"Somos increíblemente talentosos, pero no tenemos las oportunidades de afuera": el mensaje de Maligno Torres en Neuquén

José “Maligno” Torres visitó Neuquén para dar una charla y disertación para jóvenes deportistas. El campeón olímpico en BMX Freestyle piensa en los próximos Juegos Olímpicos, del legado que está dejando en los jóvenes, y en la auto exigencia para seguir mejorando y conseguir resultados.

En el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, el “biker” pasó por la ciudad, en un evento realizado por la agencia Crossover, el deportista compartió el recorrido que lo llevó a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024: los desafíos, los sacrificios, las caídas, la perseverancia y la mentalidad necesaria para alcanzar un sueño que parecía imposible.

Previamente visitó Prima Multimedios, y pasó por los micrófonos de Grito Sagrado, donde expresó que “mantenerse cuesta más porque tenes muchas más responsabilidades. Se disminuyen los tiempos, y el entrenamiento es escaso”.

Además, agregó que tendrá una gira importante pensando en entrenamientos y competencias: “Uno busca el resultado, soy muy competitivo, mi mente es competitiva, pero se hace todo cuesta arriba porque la gente espera resultados, y más en un deporte subjetivo”.

Con relación a su vida, cambió mucho desde la medalla de oro. “Los más chicos en el deporte te escuchan más, pero mi día y mi mentalidad es igual que antes de las olimpiadas. El oro se me dio a mitad de mi vida, pero quiero intentar en las próximas. Dependo netamente de las lesiones. La parte mental está. Nadie me presiona, pero yo me presiono muchísimo, hay ojos detrás tuyos y yo busco resultados".

Un mensaje para los jóvenes

Por otra parte, el mensaje a los jóvenes es claro pensando en el progreso y constancia dentro de cualquier deporte, sabiendo que hay limitaciones dentro de un país donde no hay acompañamiento con relación a las potencias: “A mí me pasó todo pero nunca me detuve a pensarlo, después de las olimpiadas vas entendiendo el proceso y a los demás deportistas. Lo tengo en claro y soy realista que es lo que me toca, no me queda otra opción que continuar. Somos increíblemente talentosos en Argentina, pero no tenemos las oportunidades de las que tienen afuera, tenemos que ser consiente realistas y lograr los objetivos con lo que tenes”.

Maligno Torres, cordobés de 31 años, que explotó en los últimos Juegos Olímpicos de París, hoy es uno de los referentes actuales del deporte nacional, con sus charlas y mensajes, intenta llegar a los jóvenes venideros y buscar cambiar una mentalidad en el argentino.

“Queremos que los chicos entiendan que es un trabajo lo del deportista, están quienes no lo ven así y no lo valoran y creen que es simple. Afuera cuando estas en el alto rendimiento sentimos que somos guerreros defendiendo la bandera, como podemos y en el lugar que nos toca. Nosotros no vamos a perder, vamos a ganar, y a veces no se puede y la gente se siente decepcionada", destacó.

Además, agregó que aún no cuesta ser consiente en lo que generó en todo el país.

Crossover eventos, con Alejandro Palacios a la cabeza, ante otro evento con un campeón olímpico.

También resaltó el gran trabajo de Manuel Turone, neuquino que también se desempeña en el BMX con muy buenos resultados a nivel internacional. “Entrenamos juntos, es un amigo y súper talentoso, alineado. Compartimos bastante. Escucha que es muy importante. Está siempre con migo se le hace muy normal y siempre escucha”, sostuvo.

Maligno Torres es una de las caras del deporte argentino, el ciclista abrió una puerta para el deporte de las dos ruedas, en una modalidad más de la época. Las lesiones son un factor importante para lo que se viene, y en el caso de que el cuerpo responda, la mentalidad está puesta en los próximos JJOO de Los Ángeles 2028.

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