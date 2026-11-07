El Club Atlético Independiente de Neuquén capital será sede de la primera parada del Goalkeeper Performance Tour, una propuesta de perfeccionamiento destinada a arqueras y arqueros de hockey que buscan profundizar su preparación y sumar herramientas específicas para el puesto.

La actividad se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre en la cancha del Rojo en la zona del Paseo Costero, con la organización de la institución neuquina y la colaboración de la Federación Neuquina de Hockey. La capacitación estará encabezada por Ignacio "Nacho" Ledesma y Griselda Forestal conocida como Grillo Forestale, dos entrenadores con amplia experiencia en el trabajo con deportistas de distintos niveles y seleccionados nacionales.

Durante las dos jornadas se abordarán aspectos técnicos, tácticos y conceptuales del puesto. El programa contempla trabajos sobre técnica específica, lectura del juego, toma de decisiones y aplicación de recursos en situaciones reales de competencia.

La iniciativa apunta a ofrecer una formación integral y generar un espacio de intercambio para quienes ocupan una posición determinante dentro de un equipo. La convocatoria está abierta a arqueras y arqueros de Neuquén y de distintos puntos de la Patagonia.

Independiente Neuquén recibe el Goalkeeper Performance Tour para arqueros

Uno de los responsables de la capacitación será Ignacio Nacho Ledesma, entrenador especialista en arqueros con más de 20 años de trayectoria y una década de experiencia internacional junto a integrantes de los seleccionados argentinos, entre ellos Las Leonas, Los Leones y los equipos Junior. Ledesma es fundador de GKeeperElite y actualmente trabaja con los arqueros de River Plate, San Andrés, Buenos Aires Cricket & Rugby Club y San Martín.

También estará presente Griseal Forestal -Grillo Forestale-, profesora de Educación Física y entrenadora especializada, que acumula 18 años de experiencia en la formación de arqueras y arqueros de hockey. Es fundadora de GKS Hockey y fue convocada para las Concentraciones Nacionales de Arqueros de 2025 y 2026. En la actualidad desarrolla su trabajo en Saint Catherine’s, Banfield, Banco Hipotecario, GEI y Santa Ángela.

Quienes quieran conocer los costos, las condiciones de participación y el proceso de inscripción pueden comunicarse al 266 577-1231.