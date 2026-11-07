El bádminton neuquino ratificó su hegemonía en los Juegos Nacionales Evita 2026 que están llevando a cabo en Mar del Plata y arrasó con el oro ganando en las tres modalidades que compitieron, los singles femenino y masculino y el doble mixto, aportando tres medallas a la sumatoria del medallero general en la penúltima jornada de competencia del certamen que culminará este sábado. Valentina Núñez, Enzo Sánchez, en singles, y el doble mixto que integraron Feliciano Cappi y Morena Paredes, lograron las tres preseas doradas, quedándose también con la Copa por equipos.

La cosecha al cierre de la jornada del viernes ascendió a 14 medallas, 10 de oro, dos de plata y dos de bronce. Con estos nuevos logros, el medallero trepó a 37 medallas: 21 doradas, 9 de plata y 7 de bronce. Este número podría ampliarse en el cierre porque el futsal femenino y el pádel, disciplina que está haciendo su debut en el programa de competencia, pelearán por el oro.

En el Club Nautilus, el bádminton volvió a cargarse de medallas como siempre lo hizo desde que la disciplina se incorporó al programa de los Evita en 2014. En esta edición, el equipo dirigido por Julián Urey y Florencia Lovera se impuso en forma contundente, cerrando invictos el certamen. Esa firmeza y confianza del juego que mostraron los jóvenes en cada presentación se repitió en los cruces finales de todas las modalidades.

En el single femenino, Valentina Núñez le ganó a la santacruceña Isabela Avaca por 21-8 y 21-11, mientras que Enzo Sánchez derrotó al representante de la ciudad de Buenos Aires, Ervin Dertorosian, por 21-15 y 21-18 en el single masculino, para repetir el título que obtuvo aquí mismo el año pasado.

Finalmente, el doble mixto con Feliciano Cappi y Morena Paredes, ambos de Villa Pehuenia, también fue para Neuquén, que se alzó con el oro tras derrotar a la dupla de Santa Fe integrada por Juan Bautista Ramírez y María Victoria Vergotini, por 21-12 y 21-10.

Bádminton neuquino brilla en Juegos Evita con tres oros

Las otras dos medallas doradas del deporte convencional las aportaron el taekwondista José Calderón Aponte en la división hasta 58 kilos, y en e-sports los juegos virtuales donde Alexis Toy se consagró campeón tras derrotar en la final de la disciplina Clash Royale a un representante de Salta por 3 a 1.

Por segundo año consecutivo, Neuquén logra el oro en una de las categorías de competencia. En la otra modalidad, el EA FC26, Bruno López se ubicó en la quinta posición.

El resto del aporte dorado llegó desde la pista de atletismo del Ente Municipal de Deportes y Recreación, con el atletismo adaptado. Allí se lucieron Uriel Melinao, logrando el oro en los 1.500 metros y en el lanzamiento de la jabalina de la categoría ciegos y disminuidos visuales T12; Samuel Giannobile, en lanzamiento de la jabalina sentado en categoría PC 33; y Thiago Soto Nassivera en lanzamiento de la jabalina sentado.

Por su parte, Theo Chávez, en tenis de mesa mixto, con una competidora de Salta con quien compartió la dupla, completó el podio de ganadores.

Soto Nassivera, además, obtuvo otras dos preseas, una de plata en lanzamiento de la bala y bronce en los 100 metros planos.

Entre los deportes colectivos que peleaban por estar en el podio, el que más chances tiene de llevarse el oro es el seleccionado femenino de futsal, que le ganó 2 a 1 a Corrientes y este sábado irá por el título frente a Tucumán. Por su parte, el seleccionado masculino perdió toda chance al perder primero ante Chubut por 2 a 1 y luego frente a Santa Cruz 4 a 1.

También el seleccionado de beach vóley femenino cedió su chance dorada en el cierre. Es que luego de alcanzar la final al derrotar 2-0 a Jujuy, en la definición cayó frente a Entre Ríos. El equipo de Malem Vázquez, integrado por Emiliano Cárdenas y Kiara Tapia, perdió ante la dupla de Gualeguay, Ámparo Jacob-Albertina Rupatto, que se impuso 2-0 (21-15 y 21-8) y se llevó el título.

Bádminton neuquino brilla en Juegos Evita con tres oros

Por su parte, el beach handball pudo mantener la racha, al menos en una de las ramas, de sumar medallas en cada edición desde 2022, cuando la disciplina debutó en el programa. Este año, con el seleccionado femenino, repitió el logro que obtuvo el año pasado. Luego de vencer a Entre Ríos 2-0 (6-3 y 7-2), enfrentó y derrotó a Córdoba 11-8 y 10-8 en la definición por la medalla de bronce. El seleccionado masculino le ganó a Mendoza y quedó quinto.

También cerró su participación el rugby, que empató 12-12 con San Luis, pero como convirtió el primer try del partido, clasificó para jugar por el noveno puesto. El rival fue Mendoza, que le ganó 17-0. Con este resultado, los neuquinos terminaron en la décima posición.

Por su parte, el hockey masculino le ganó 1 a 0 a Jujuy y terminó en la 15ª posición. En tanto, el femenino -que concluyó su participación el sábado- quedó séptimo entre los ocho mejores equipos del país.

El pádel tendrá con la dupla Jeremías Deimundo y Delfina Fernández la chance de hacer historia en los Juegos Evita en la final contra Córdoba, instancia a la que arribaron luego de derrotar a Corrientes 6-1 y 6-0 y a Chubut 6-0 y 6-0.

En tenis, Neuquén con Juan Ignacio Pogliano Puerta perdió con un rival de Misiones 6-4 y 7-5 y quedó en la octava posición. Camila Kilapi no jugó el partido programado que se suspendió por lluvia.

Mientras que en BMX freestyle, Bautista Cordero Bou se ubicó en la séptima posición entre los ocho mejores riders del país.