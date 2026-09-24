Una fuerte polémica se generó en torno a una deportista argentina luego de una publicación que realizó en redes sociales y que provocó críticas por su contenido discriminatorio. La situación derivó en una decisión inmediata de las autoridades del pádel nacional, que resolvieron apartarla de una competencia internacional.

La protagonista del episodio es Florencia Guerra Sodero, jugadora de pádel que tenía previsto representar a la Argentina en un Panamericano de clubes en República Dominicana. En las últimas horas, difundió un mensaje en Instagram en el que anunció su participación y realizó una serie de comentarios dirigidos a sus seguidores.

“Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”, escribió Florencia Guerra Sodero al comienzo de su publicación. Después invitó a sus seguidores a participar de una encuesta y enumeró distintos grupos de personas.

En ese listado incluyó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”. Sin embargo, el mensaje terminó con una frase que generó una fuerte reacción por su contenido antisemita: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

La publicación rápidamente comenzó a circular y provocó repercusiones. Ante la controversia, Florencia Guerra Sodero eliminó el contenido de sus redes sociales y posteriormente también cerró sus cuentas. La jugadora compite habitualmente en las zonas de Pilar y El Totoral y su mensaje tuvo consecuencias en su participación internacional.

Tras conocerse el episodio, la Asociación de Pádel Argentino (APA) anunció que la deportista no formará parte de la delegación nacional. “La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, expresó la entidad en un comunicado difundido públicamente.

En el centro de la polémica tras sus dichos en redes sociales

Además, la asociación informó que se inició un procedimiento disciplinario. “En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”, señaló el organismo.

También se pronunció el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que cuestionó las expresiones y remarcó el rol del deporte como espacio de encuentro. “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”, manifestó la organización, que agregó: “No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos”. La polémica, así, quedó instalada mientras avanza el proceso disciplinario contra la jugadora.