En uno de los duelos de la jornada, Atlético de Madrid recibe a Manchester United en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El equipo de Diego Simeone, que tendrá a Julián Álvarez y a Cristian Romero en el once, buscará sumar sus primeros puntos en el certamen después de perder 2-1 ante Liverpool en Anfield ante los Diablos Rojos, que golearon al Sabah en su debut. El partido se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.

El Colchonero llega con mejores sensaciones en el ámbito local, donde acumula cuatro victorias consecutivas y viene de vencer 2-1 a Alavés con un gol agónico del Cuti Romero. De cara a su segundo encuentro por Champions, la decisión de Simeone fue poner un equipo alternativo el fin de semana para llegar con su once de gala para el duelo de hoy en lo que será la primera noche europea del Metropolitano en la temporada. Álvarez, que descansó, hoy será titular con el Cuti, mientras que Giuliano Simeone y Juan Musso serán suplentes.

Cuti Romero marcó el último fin de semana en la victoria del Atlético. (Foto: Marca)

En cambio, Manchester United atraviesa un inicio complicado en la Premier League, donde ganó apenas uno de sus primeros seis encuentros y viene de empatar 1-1 con Tottenham, resultado que se le escapó sobre el final. En su estreno europeo goleó 4-0 a Sabah FK de Azerbaiyán en Old Trafford y buscará trasladar ese rendimiento al duelo en Madrid.

Posibles formaciones

Atlético: Jan Oblak; Marc Pubill, Cuti Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Koke, Pablo Barrios, Álex Baena; Kang-In Lee y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Carlos Baleba, Youri Tielemans; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. DT: Michael Carrick.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Riyadh Metropolitano.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).