Julián Álvarez tomó una decisión importante sobre su futuro fuera de las canchas. Después de un mercado de pases intenso, en el que protagonizó una de las principales novelas del fútbol europeo por su posible llegada al Barcelona, la Araña decidió romper su relación profesional con Fernando Hidalgo, quien hasta ahora estaba a cargo de su representación.

La determinación fue adelantada por el periodista español Rubén Uría y aparece después de una negociación que mantuvo en vilo al mundo del fútbol durante varias semanas. Finalmente, la operación con Barcelona no llegó a buen puerto y el delantero argentino continuará en Atlético de Madrid, donde tiene contrato hasta junio de 2030.

El conjunto madrileño, además, estableció una cláusula de rescisión de 500 millones de euros para el delantero. En ese contexto, Julián ahora deberá definir quién será el encargado de representarlo en una nueva etapa de su carrera.

Uno de los nombres que aparece como posible sucesor es Javier Pastore, actual agente de Enzo Fernández y amigo personal del mediocampista. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial y la Araña tendrá que resolver en los próximos días quién ocupará ese lugar.

El cambio se produce luego de un verano europeo en el que Álvarez estuvo permanentemente bajo la lupa. La posibilidad de desembarcar en Barcelona, las distintas versiones sobre su futuro y el clima que se generó con los hinchas del Atlético marcaron un período de mucha exposición para el delantero argentino.

Ahora, el objetivo pasa por recuperar la tranquilidad y volver a concentrarse en el fútbol. Julián se sumará en las próximas horas a los entrenamientos del Atlético de Madrid, que el sábado visitará a Alavés por La Liga.

Después de una novela que tuvo múltiples capítulos y que finalmente terminó con su permanencia en Madrid, la Araña tomó una decisión que modifica una pieza importante de su entorno. El próximo paso será encontrar a su nuevo representante y comenzar una nueva etapa con la mira puesta nuevamente en la cancha.