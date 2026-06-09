Mientras espera por su vuelta a las canchas, Cristian Romero es uno de los principales objetivos del Manchester United para la próxima temporada. El Cuti, que en estos momentos está enfocado en estar al cien por cien para el Mundial 2026, suena para reforzar la defensa de los Red Devils, que pretenden juntarlo con su compañero de Selección Argentina y amigo, Lisandro Martínez, buscando pelear por la Premier League la campaña que viene.

El periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano señaló hace un tiempo que las chances de que Romero se marchara del Tottenham, donde es capitán, eran cada vez más altas, que “clubes top han comenzado a llamar y el Cuti está abierto a una salida". En las últimas horas, Gastón Edul, que cubre la actualidad de la Selección Argentina, informó que el Manchester United está preparando una oferta.



Romero renovó a mediados de 2025 con Tottenham hasta 2029, pero sin cláusula de rescisión especificada. A pesar de esto, hay rumores que hablan de una valuada en 60 millones de euros. El cordobés fue buscado por Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid a mediados de 2025, y aunque el Cuti se quedó en los Spurs la temporada pasada, en esta parece difícil que el conjunto londinense pueda reterlo. De darse la transferencia, significaría que habrá dupla central argentina en Manchester United, ya que Lisandro Martínez integra el plantel de los Red Devils, abriendo la posibilidad de consolidar una pareja que ya tuvo muchos minutos en cancha y títulos con la Scaloneta.