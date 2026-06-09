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Amistoso Argentina-Islandia

"Me dijeron que te tenés que retirar”: expulsaron a un periodista de TN de la conferencia de Scaloni

Nicolás Singer, enviado especial de TN, fue retirado por seguridad sin explicación durante la rueda de prensa del entrenador de la Selección Argentina en Alabama, antes del último ensayo previo al Mundial 2026.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Martes, 09 de junio de 2026 a las 09:55
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Periodista de TN expulsado de la conferencia de Scaloni antes del amistoso Argentina-Islandia

En la previa del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, que se disputa este martes, se produjo un hecho inesperado durante la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni el lunes en Alabama.

Nicolás Singer, periodista acreditado de TN y enviado especial a Estados Unidos, fue sorprendido al ser expulsado del evento por personal de seguridad sin recibir una explicación clara. Según relató el propio reportero, había obtenido la acreditación correspondiente para asistir a la rueda de prensa, pero minutos antes de comenzar, le solicitaron abandonar el lugar.

"Fue una situación bastante anormal e inesperada para este equipo periodístico", expresó Singer durante su descargo en Telenoche. Detalló que tras ingresar al estadio y obtener la acreditación en el sector de Ticket Assistance, se acomodó junto a otros medios en la sala destinada a la conferencia.

Periodista de TN expulsado de la conferencia de Scaloni antes del amistoso Argentina-Islandia

Expulsado sin medir demasiados reparos ni motivos

Sin embargo, en ese momento se le acercó personal de seguridad y le comunicó: “Te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar”. Al intentar indagar sobre el motivo, le respondieron: “No me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar”.

Singer contó que un hombre de seguridad, de gran tamaño y rudo, con gestos en inglés le indicó que debía marcharse, por lo que no tuvo más opción que abandonar la sala.

A pesar de este incidente, la conferencia de Scaloni continuó con normalidad. El entrenador confirmó que Lionel Messi jugará algunos minutos en el amistoso y adelantó pistas sobre el reemplazo de Leonardo Balerdi en la lista, mencionando que el cuerpo técnico considera “jugadores de otras posiciones para reemplazarlo”.

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