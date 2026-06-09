En la previa del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, que se disputa este martes, se produjo un hecho inesperado durante la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni el lunes en Alabama.

Nicolás Singer, periodista acreditado de TN y enviado especial a Estados Unidos, fue sorprendido al ser expulsado del evento por personal de seguridad sin recibir una explicación clara. Según relató el propio reportero, había obtenido la acreditación correspondiente para asistir a la rueda de prensa, pero minutos antes de comenzar, le solicitaron abandonar el lugar.

"Fue una situación bastante anormal e inesperada para este equipo periodístico", expresó Singer durante su descargo en Telenoche. Detalló que tras ingresar al estadio y obtener la acreditación en el sector de Ticket Assistance, se acomodó junto a otros medios en la sala destinada a la conferencia.

Periodista de TN expulsado de la conferencia de Scaloni antes del amistoso Argentina-Islandia

Expulsado sin medir demasiados reparos ni motivos

Sin embargo, en ese momento se le acercó personal de seguridad y le comunicó: “Te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar”. Al intentar indagar sobre el motivo, le respondieron: “No me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar”.

Singer contó que un hombre de seguridad, de gran tamaño y rudo, con gestos en inglés le indicó que debía marcharse, por lo que no tuvo más opción que abandonar la sala.

A pesar de este incidente, la conferencia de Scaloni continuó con normalidad. El entrenador confirmó que Lionel Messi jugará algunos minutos en el amistoso y adelantó pistas sobre el reemplazo de Leonardo Balerdi en la lista, mencionando que el cuerpo técnico considera “jugadores de otras posiciones para reemplazarlo”.