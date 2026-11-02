Miles de atletas esperan cada año el momento de asegurar su lugar en el K42 Adventure Marathon, la competencia que convirtió a Villa La Angostura en una referencia internacional del trail running.

La organización informó que el jueves 5 de noviembre quedará habilitado el proceso de inscripción para la edición 2027, una noticia que rápidamente comenzó a circular entre corredores y aficionados a las carreras de montaña.

Como ocurre en cada lanzamiento, se espera un importante movimiento de interesados que buscan reservar su lugar con anticipación para participar de uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Patagonia.

Una carrera que trasciende lo deportivo

Desde hace años, el K42 se consolidó como mucho más que una competencia atlética. Cada edición reúne a corredores de distintos puntos del país y del mundo, generando además un importante impacto turístico para Villa La Angostura.

Durante los días del evento, hoteles, cabañas, restaurantes y comercios reciben a cientos de visitantes que llegan para competir, acompañar a los atletas o simplemente disfrutar del clima que genera la carrera.

Un circuito único en la Patagonia

Parte del prestigio del K42 radica en su escenario natural. Los participantes recorren senderos de montaña, sectores boscosos y miradores naturales con vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi y la cordillera.

La combinación entre exigencia física y paisajes patagónicos convirtió a la competencia en una de las más reconocidas de América Latina y en un objetivo en el calendario deportivo de corredores de todos los niveles.

Expectativa entre los corredores

La apertura de inscripciones suele marcar el inicio simbólico de la preparación para quienes sueñan con completar los 42 kilómetros de la competencia.

Con más de un año por delante para entrenar, muchos atletas comienzan a diagramar calendarios, definir objetivos y organizar su participación en una carrera que ya forma parte de la identidad deportiva de Villa La Angostura.