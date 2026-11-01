No es casual que Villa La Angostura sea conocida como el "Jardín de la Patagonia". Durante la primavera, la localidad se transforma con la aparición de flores que cubren caminos, costas y espacios verdes, generando postales que contrastan con el azul intenso de los lagos y el verde de los bosques.

La combinación de bosques nativos, lagos y montañas crea un escenario ideal para quienes buscan disfrutar del aire libre antes de la llegada del verano y de la temporada alta.

Costas y caminos donde el color es protagonista

Uno de los sitios donde la primavera se hace más visible es el sector del Puerto y la zona del Istmo de Quetrihué. Allí, entre las vistas al lago Nahuel Huapi y los senderos cercanos, suelen aparecer algunas de las imágenes más buscadas por residentes y visitantes.

También el Camino de los Siete Lagos, los accesos a Puerto Manzano y distintos miradores naturales ofrecen paisajes donde el amarillo de las retamas y los tonos violetas de los lupinos acompañan el recorrido.

Las flores silvestres encuentran condiciones ideales en distintos sectores de la región cordillerana y se convierten en un atractivo adicional para quienes recorren la zona en vehículo, bicicleta o caminando.

Una época ideal para recorrer senderos

La primavera también coincide con una de las mejores temporadas para disfrutar de las caminatas. Entre los recorridos recomendados figuran el sendero al Bosque de Arrayanes, el Mirador Belvedere, el camino al Río Bonito y distintos tramos de la red Huella Andina.

Las temperaturas más templadas permiten recorrer estos espacios con mayor comodidad, mientras que los días más largos ofrecen más tiempo para disfrutar de la naturaleza.

Una postal distinta en cada rincón

Más allá de los puntos tradicionales, buena parte del encanto primaveral aparece de manera espontánea. Un paseo por el casco histórico, una caminata junto al lago Correntoso o simplemente recorrer las calles residenciales puede revelar jardines floridos y rincones que parecen sacados de una postal.

Por eso, para muchos visitantes, la primavera representa una de las mejores épocas para conocer Villa La Angostura: con menos movimiento que en el verano, pero con una explosión de colores que realza la belleza natural de uno de los destinos más emblemáticos de la cordillera neuquina.