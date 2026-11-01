Con la apertura de la temporada de pesca deportiva 2026/2027, Villa La Angostura vuelve a recibir a aficionados de distintos puntos del país atraídos por sus lagos, ríos y paisajes de montaña. Este año, además de la posibilidad de disfrutar algunos de los escenarios más buscados de la Patagonia, los pescadores tendrán acceso a beneficios especiales en comercios y restaurantes de la localidad.

La iniciativa, denominada Angostura Fishing Pass, fue presentada por la Secretaría de Turismo local con el objetivo de acompañar a quienes llegan al destino para practicar la actividad y, al mismo tiempo, incentivar el movimiento en la economía angosturense.

Una excusa más para quedarse unos días

La propuesta estará vigente hasta el 5 de noviembre y está dirigida a quienes posean el permiso de pesca deportiva correspondiente a la temporada actual.

Presentando la licencia en los locales adheridos, los visitantes podrán acceder a promociones y descuentos en distintos puntos de la ciudad.

Entre los beneficios se destacan rebajas en restaurantes, bistrós y cervecerías, que además ofrecerán una copa de bienvenida a los pescadores participantes.

Gastronomía, compras y experiencias

La red de establecimientos adheridos incluye propuestas gastronómicas distribuidas en distintos sectores de Villa La Angostura, desde restaurantes especializados en cocina patagónica hasta cervecerías y casas de pastas.

También participan comercios vinculados a productos regionales, artículos de pesca, artesanías y otros rubros, con beneficios especiales para determinadas compras.

La iniciativa apunta a que quienes llegan por la pesca extiendan su experiencia más allá de los lagos y ríos, recorriendo la localidad, descubriendo su oferta gastronómica y aprovechando los servicios disponibles.

Una actividad con fuerte arraigo en la región

La pesca deportiva es una de las actividades que históricamente acompaña la temporada de primavera en la cordillera neuquina. Cada año, la apertura de la temporada marca el regreso de visitantes que encuentran en Villa La Angostura un punto estratégico para acceder a algunos de los ambientes más reconocidos del Parque Nacional Nahuel Huapi y de la región de los lagos.

Desde Turismo recordaron que antes de salir a pescar es obligatorio contar con el permiso correspondiente y consultar el reglamento vigente para cada ambiente habilitado.