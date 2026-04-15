Fernando Omar Marcos, de la Liga del Sur de Bahí Blanca, será el árbitro del cotejo que van a jugar Deportivo Rincón y Cipolletti en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, en el marco de la quinta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026.

En principio, el partido se iba a jugar el domingo 19 a las 16, pero, desde las cúpulas de ambas instituciones, a sabiendas que ese día y casi a la misma hora -17- jugarán River Plate y Boca Juniors por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se determinó que el encuentro entre El León del Norte y los albinegros de dispute el sábado 18 de abril a las 16.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, desde las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la participación especial de Darío Tamborindegui, la operación técnica de José Ramón Paredes.

El nacido en Punta Alta será acompañado por Emilio Nicolás Bustos (Liga de Río Colorado) y Felipe Zonco (Liga de Coronel Dorrego) como jueces de línea y Diego Maximiliano Álvarez de la Liga de Tres Arroyos.

El resto del grupo se jugará el domingo. En Mendoza habrá doble acción, FADEP se enfrentará a Juventud Unida de San Luis desde las 11 en Russell en el departamento de Maipú. En tanto, a las 15 jugarán Huracán Las Heras y San Martín. La fecha se cerrará en General Pico, La Pampa, con el enfrentamiento entre Costa Brava y Atenas de Río Cuarto, previsto para las 19.