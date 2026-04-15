En definitiva, el cotejo que van a jugar Deportivo Rincón y Cipolletti en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, en el marco de la quinta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, se jugará sin público visitante.

En las últimas horas, la dirigencia del equipo del norte neuquino emitió un comunicado donde se indicó que "por orden de la Policía y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Federal del Fútbol, no estará permitido el ingreso de hinchada visitante" y agregó que "se realizarán controles de seguridad en San Patricio del Chañar, Añelo y accesos a Rincón de los Sauces, solicitando identificación a las personas que circulen por esas zonas y en el ingreso al estadio". En la parte final del parte de prensa expresó que "se solicita la colaboración para llevar adelante una jornada de futbol profesional con respeto".

La decisión no es una novedad ya que la disposición vigente es que los partidos del Torneo Federal A 2026 se jueguen sin público visitante. Aunque desde hace varias semanas que ambas dirigencias, mantuvieron contactos para que ambos partidos se jugarán con parcialidades de ambas instituciones, este fin de semana en Rincón de los Sauces y en la revancha en La Visera. Pero la iniciativa, no contó con el aval del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los dirigentes del León del Norte emitieron el comunicado ya que el año pasado viajó un grupo de hinchas a Cipolletti a pesar de la prohibición y aproximadamente 150 personas alentaron a los rionegrinos por la buena voluntad de la dirigencia neuquina. Este año tanto la policía como la AFA se pusieron más firmes y para evitar algún hecho de violencia que se podría suscitar, no se admiten parciales albinegros.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, desde las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la participación especial de Darío Tamborindegui, la operación técnica de José Ramón Paredes.