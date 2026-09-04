Karting con Caja: Rincón de los Sauces escenario de la quinta fecha del campeonato 2026

Este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, el Kartódromo Héctor Álvarez de Rincón de los Sauces recibirá la quinta fecha del Campeonato 2026 del karting con caja.

Después de un año, la categoría regresa al reconocido trazado del norte neuquino para afrontar un nuevo capítulo de una temporada que llega a esta instancia con campeonatos muy disputados y una importante cantidad de pilotos que buscarán ser protagonistas. A los pilotos que habitualmente forman parte del campeonato se sumarán representantes de Rincón de los Sauces y la zona.

La categoría Senior presenta una de las luchas más ajustadas de la temporada. Bautista Datri y Joaquín Vera llegan igualados en la cima con 239 puntos. En Varilleros, Lucas López encabeza las posiciones con 236 unidades, seguido por Javier Bergondi, con 175, y Damián Fagán, con 115.

Martín Petto lidera la Kayak 250 con 234 puntos y tres victorias en cuatro presentaciones, mientras que Federico Hormazábal llega a Rincón como puntero de la Máster, con 177 unidades, seguido por Alejandro Carrasco, con 165, y Oscar Rebolledo, con 134.

La Junior 150 tiene como líder a Laureano Martínez, ganador de tres de las cuatro fechas disputadas, con 215 puntos. Santino Romani se ubica segundo, con 170, y el piloto local Lautaro Peralta marcha tercero, con 114.

En la Internacional, Darío Muñoz encabeza el campeonato con 131 unidades, seguido por Federico Ferrero, con 111, y Natalia Bello, con 92. También habrá actividad para la Pre Junior y la categoría Escuela, completando un amplio cronograma para las dos jornadas.

Con varios campeonatos todavía abiertos y una importante presencia de pilotos locales, el Karting con Caja se prepara para vivir un nuevo gran fin de semana de competencia.