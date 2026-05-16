El Karting con Caja disputará la tercera fecha del Campeonato 2026, que se correrá este sábado 16 y domingo 17 de mayo en el tradicional circuito El Anfiteatro de Fernández Oro, en el marco del Gran Premio Aniversario de la localidad rionegrina.

El cronograma de activikdades será el siguiente para el día sábado

En tanto, el domingo

En la categoría Varilleros, Javier Bergondi lidera el campeonato con 81 puntos, seguido por Facundo Hernández con 65 y Lucas López con 64, en una de las divisionales más competitivas de la temporada y en Master 150, Federico Hormazábal se posiciona en lo más alto con 110 puntos, mientras Alejandro Carrasco suma 79 y Gonzalo Sarai 75.

En Senior 150, Bautista Datri -que se impuso en las dos primeras fechas- domina con firmeza con 126 unidades, escoltado por Joaquín Vera con 100 y Tomás Baeza con 94 y en Junior 150, Laureano Martínez (doble vencedor en las fechas iniciales) encabeza el certamen con 111 puntos, seguido por Santino Romani con 84 y Juan Bautista Díaz con 71.

Por su parte, en Kayak 250, Martín Petto lidera con 109 unidades, secundado por Matías Colangelo con 98 yJuan Pablo Fagan con 70.

Finalmente, en Internacional, Bruno Sampirisi comanda las posiciones con 64 puntos, seguido por Federico Ferrero con 51 y Martín Cabrera con 43.