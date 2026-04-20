Este fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha del campeonato 2026 de Karting con Caja en el circuito Anfiteatro de Fernández Oro, que contó con la participación de más de 60 pilotos en pista. La actividad se desarrolló sin inconvenientes a lo largo de toda la programación, con finales competitivas en cada una de las categorías.

En Varilleros, la victoria quedó en manos de Ivo Magnani, seguido por Facundo Hernández y Javier Bergondi. En la categoría Senior, el triunfo fue para Bautista Datri, con Joaquín Vera en la segunda posición y Thomas Baeza completando el podio. En Pre Junior, el ganador fue Liam Scalora, escoltado por Ciro Romero y Franco Vargas .

En la categoría Junior, el primer lugar fue para Laureano Martinez, seguido por Francisco López y Valentino Durán. En la categoría Escuela, el primer lugar fue para Simón Reyes, seguido por Emma Moretti y Valentino Pérez Morando .

En categoría Kayak 250, la victoria fue para Martín Scalora, seguido por Valentin Santos Vega y Matías Colangelo. Finalmente, en la categoría Máster, la clasificación sufrió una modificación tras la sanción aplicada a Hormazábal por falsa largada. De esta manera, la victoria quedó en manos de Rebolledo, quedando el propio Hormazábal en la segunda posición.