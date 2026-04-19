En el mediodía de este domingo 19 de abril, el Turismo Carretera (TC) Pista disputó la competencia final que corresponde a la cuarta fecha de la temporada 2026 en el autódromo de Concepción del Uruguay, ubicado en la provincia de Entre Ríos.

En esta ocasión, Eugenio Provens se quedó con la victoria, su primera en la categoría soporte de la máxima del automovilismo argentino y lo hizo al mando del Dodge Challenger del equipo Galarza Racing.

Bautista Damiani, con el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport, culminó en el segundo puesto y por su parte, Felipe Bernasconi terminó tercero subiendóse al podio con su Toyota Camry por segunda vez consecutiva junto al JMB Racing. Cuarto finalizó Nicanor Santilli Pazos.

El representante de Cinco Saltos, Benjamín Antón obtuvo un meritorio quinto lugar, donde otro rionegrino Benjamín Ochoa de Viedma llegó en el undécimo lugar.

Eugenio Provens ganó por primera vez en el TC Pista en Concepción del Uruguay

En medio de la competencia, Luciano Cotignola y Juan Ignacio Maceira protagonizaron un fuerte golpe, lo que causó que ambos abandonen la misma. Por su otro lado, Faustino Cifre sufrió un principio de incendio en su Ford Mustang y fue asistido por los médico del trazado. Ambas situaciones ocasionaron neutralizaciones.