Mientras se extiende la conmoción, la bronca y el dolor por la trágica muerte de Brian Ezequiel Zárate González de 25 años, quien falleció tras ser atropellado por el VW Polo fuera de control que comandaba el paraguayo Didier Arias, la Justicia ya investiga el desastre vial ocurrido este domingo en el Rally Sudamericano en Mina Clavero, en el valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba.

La causa está en manos de la fiscala Analía Gallaratto, de Villa Cura Brochero. Fuentes con acceso al caso señalaron que desde la fiscalía se dispuso una serie de medidas de rigor para este tipo de casos como peritajes técnicos para determinar cómo y por qué sucedió todo, al tiempo que comenzó la toma de testimonios y búsqueda de testigos. Además, se analizarán filmaciones.

Por ahora, no hay imputados. El caso podría ser calificado como un homicidio culposo y lesiones culposas, si se tiene en cuenta que hubo heridos entre los asistentes.

Una mujer sufrió lesiones en el tórax y una fractura en un tobillo. Tanto el piloto como su acompañante están fuera de peligro. Mientras la causa judicial está en sus absolutos inicios, las miradas de los investigadores están puestas en los controles organizativos y policiales en torno a cómo fue la prevención durante ese tramo y dónde estuvo apostado el público al momento del paso de los vehículos.

Todo sucedió al filo del mediodía del domingo cuando el auto de rally donde viajaba la dupla paraguaya impacta en unas rocas y comienza a dar tumbos absolutamente fuera de control. En esas circunstancias, el joven Brian Zárate González, quien vivía en barrio Villa Páez de Córdoba Capital, sufrió gravísimos politraumatismos que le terminaron causando la muerte al poco rato. Alcanzó a ser trasladado al Hospital de Mina Clavero.

En tanto, la espectadora Natalia Carolina Molina (43), de San Pedro, resultó con algunas lesiones al quedar en medio del siniestro. A tenor de las filmaciones de particulares que se difundieron en redes sociales, si no hubo que lamentar más víctimas fue por el destino.

Fuentes oficiales señalaron que los primeros informes policiales dan cuenta de que por el tramo de carrera pasaron siete vehículos de seguridad de la organización de la prueba antes de la largada del primer competidor. El lugar, según voceros del caso, no poseía “cinta roja indicadora de prohibición del lugar” para no concurrencia de público. En paralelo, las primeras averiguaciones dan cuenta de que el personal policial se encontraba apostado a unos 100 metros del lugar del siniestro.

Sin cintas

Voceros consultados remarcaron que la zona donde sucedió todo no estaba vedada al público. No hubo cintas para delimitar. “Pasaron dos autos de seguridad, el auto de FIA con el comisario deportivo, el 0 el doble 0 y el triple 0...”, sostuvo una alta fuente que sigue de cerca la tragedia de Traslasierra. “Cuando los organizadores ven un sector inseguro suspenden el prime”, remarcó otro alto vocero.

Por su parte, fuentes cercanas a la Policía remarcaron que se brindaron consejos y recomendaciones sobre lugares de ubicación. La ruta iba a ser cortada ayer a las 6, pero por la alta cantidad de asistentes se interumpió el sábado al filo de la medianoche.

Otro punto es que en las jornadas anteriores, según videos subidos a redes, se observaba la ausencia de cintas y al público muy cerca del paso de los vehículos participantes de la competencia.