El pedido, por parte de todos los fierreros fue escuchado. Neuquén Capital trabaja para lo que será el Kartódromo municipal, el gran anhelo de quienes corren en diferentes categorías zonales.

“Es un hecho que el kartódromo municipal se va a realizar, con una homologación internacional, de primera calidad” dijo Mauricio Serenelli, Secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, en visita al programa Grito Sagrado.

Luego de la realización del Karting de la Confluencia, el municipio terminó de entender el pedido del mundo del “Kart”, que reclamaba hace varios años un trazado propio, no solo para competir, sino también para entrenar. “El mundo del Karting nos acompañó y venimos trabajando hace 6 meses en varios frentes” explicó Serenelli, quien si bien no confirmó su ligar, se maneja tres lugares alternativos, próximos a confirmarse uno de ellos para su construcción.

uno de los circuitos de Rancagua, con grandes alternativas en su trazado

Con relación al formato, se manejan dos formatos que estarán homologados a nivel internacional y de primera calidad. Similares a los que están en Santiago de Chile o Rancagua, se buscará tener 8 circuitos internos y con cambios de sentidos. “Esto potenciará a Neuquén, a la Argentina. Lo vemos viable con inversión privada, para que Neuquén se posicione a nivel internacional”.

En la actualidad, el Karting zonal vive un gran momento a nivel competitivo, con corredores que participan a nivel nacional e internacional, además de categorías convocantes como el Prokart, y el Karting con caja Neuquino.

Nota con Mauricio Serenelli, en Grito Sagrado: