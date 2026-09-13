Barras, mancuernas y una sesión dentro de la cancha fueron parte del material que Kelci Rose compartió para mostrar su preparación física. La futbolista dejó ver una rutina exigente, pero también encontró espacio para el humor y un guiño a Marcos Senesi. Sus publicaciones acompañan el comienzo de una etapa deportiva tras su incorporación al Hashtag United de Inglaterra.

El trabajo en el gimnasio estuvo organizado en bloques y reunió ejercicios para el tren inferior, movimientos de empuje con los brazos y resistencia muscular. En las secuencias utilizó discos, bandas y un banco, además de distintos pesos. Esa combinación permitió ver cómo alterna las cargas con ejercicios que requieren control corporal, sin concentrar toda la sesión en un único movimiento.

Entre las propuestas aparecieron renegade push ups, indicadas en tres series de diez repeticiones, y flexiones declinadas. También incluyó zancadas laterales, face pulls con banda, sentadillas con mancuerna y peso muerto rumano a una pierna. La variedad de posiciones y elementos fue uno de los rasgos del entrenamiento que la modelo e influencer decidió compartir con sus seguidores.

Para el tramo de cierre, Kelci Rose mostró hip thrusts con barra en tres series de doce repeticiones. Mientras realizaba el ejercicio, con una carga importante y un movimiento controlado, incorporó un subtítulo en español: “Que siento que este es un buen rematador”. El comentario acompañó las imágenes y mantuvo el tono informal que eligió para explicar distintos momentos de la sesión.

El mensaje de Kelci Rose para Marcos Senesi

El registro no terminó entre las máquinas y las pesas. En TikTok, la deportista también publicó escenas de su entrenamiento en el campo de juego y las acompañó con una frase dirigida a su pareja: “Ganando, porque a él nunca quiso una chica pilates”. Así, Marcos Senesi quedó mencionado de manera indirecta en una publicación que mezcló su actividad futbolística con una broma sobre el vínculo.

La preparación se enmarca en su llegada al Hashtag United, club londinense que participa en la FAWNL Southern Premier Division. Las imágenes del gimnasio y de la cancha muestran dos espacios de trabajo en este nuevo capítulo de su carrera. El contenido permitió conocer una parte de esa puesta a punto, más allá de las publicaciones relacionadas con su vida personal.

Con el guiño a Marcos Senesi, Kelci Rose le dio un cierre cómplice a un material centrado en el esfuerzo físico. Su nuevo equipo marca el próximo desafío deportivo y las secuencias compartidas anticipan cómo se prepara para afrontarlo: entre ejercicios con peso, movimientos de coordinación y práctica con la pelota, el fútbol ocupa un lugar concreto en su rutina cotidiana.