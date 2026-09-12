Jorge “Locomotora” Castro volvió a encender la polémica al hablar de su enfrentamiento con Sergio “Maravilla” Martínez. Durante su visita a La Noche de TyC Sports, el excampeón mundial recordó las diferencias que mantiene con el quilmeño y reveló que, en su momento, llegó a pensar seriamente en regresar al boxeo para resolver el conflicto arriba del ring.

El enfrentamiento entre ambos no nació precisamente dentro de un cuadrilátero. Según explicó Castro, buena parte de la tensión surgió a partir de las declaraciones públicas de Maravilla Martínez sobre la realidad argentina y sus opiniones políticas. El exmonarca de peso mediano consideró que algunas de esas expresiones fueron ofensivas hacia los sectores populares y, especialmente, hacia el peronismo.

Sin vueltas, Locomotora Castro cuestionó el cambio de postura que, según su mirada, tuvo su colega después de desarrollar gran parte de su carrera en el exterior. “A este se le cayó la bombacha rosada. Este es un bocón porque habló, porque hizo una moneda allá en España y dice que el argentino tiene que cagar en un balde de plástico. No es así”, disparó durante la entrevista.

El exboxeador también hizo referencia a los orígenes de Sergio Martínez y marcó una fuerte contradicción entre su pasado y sus actuales opiniones. “Yo fui pobre, como este, que salió de una villa, no es que salió de acá de la Capital Federal, de Recoleta. Salió allá de Quilmes y ahora dice que todos los ‘kukas’, todos los peronistas, tienen que cagar en un balde de plástico”, sostuvo Castro.

La disputa llegó a tal punto que Jorge Castro reconoció que evaluó volver a entrenarse después de casi dos décadas alejado del boxeo profesional. El motivo, según contó, estuvo directamente relacionado con sus actividades sociales y con lo que sintió como un ataque hacia las personas a las que ayuda. “Se metió con mi gente. Yo tengo 14 comedores, nueve merenderos, y cuando se metió con mi gente lo arruiné porque le quise pelear”, afirmó.

De acuerdo con el relato del histórico campeón, Maravilla Martínez habría rechazado el desafío argumentando que tenía una lesión en una de sus rodillas. Lejos de tomar la explicación con calma, Locomotora la recordó con una frase cargada de ironía: “Me dijo ‘no, porque me duele mucho la rodilla…’. Y si te voy a pegar en la boca, no te voy a pegar en la rodilla”.

Locomotora Castro volvió a picantear a Maravilla Martínez

Durante la entrevista, Pablo Lamédica quiso saber si aquella amenaza de regresar al ring había sido realmente concreta o si simplemente se trató de una reacción producto del enojo. La respuesta de Jorge “Locomotora” Castro fue inmediata y dejó pocas dudas sobre la intensidad de aquella bronca: “¡Sí, yo lo quería cagar a trompadas!”.

Así, la rivalidad entre Locomotora Castro y Maravilla Martínez volvió a ocupar el centro de la escena, aunque esta vez lejos de una pelea oficial. Dos excampeones mundiales argentinos, con trayectorias y estilos muy diferentes, volvieron a cruzarse públicamente y demostraron que aquella vieja disputa todavía está lejos de quedar en el pasado.