El fútbol europeo incorporó una curiosa herramienta para intentar ponerle un freno a uno de los problemas que más preocupa en las categorías juveniles: el comportamiento de los adultos en las tribunas. En Rumania, comenzó a implementarse la llamada tarjeta negra, una señal que no está dirigida a los futbolistas, sino que funciona como último recurso ante situaciones de violencia o presión excesiva.

La iniciativa fue impulsada por la Federación Rumana de Fútbol dentro de la campaña B.R.A.V.O., un programa destinado a combatir el acoso, las agresiones y las conductas abusivas en el fútbol formativo. Por el momento, la medida se aplica exclusivamente en las competencias juveniles del país y alcanza a las categorías comprendidas entre Sub-7 y Sub-16.

Pero, ¿qué significa exactamente la tarjeta negra? A diferencia de las amarillas y rojas tradicionales, no sanciona directamente a un jugador. El protocolo establece que el árbitro puede utilizarla cuando el comportamiento de los padres o espectadores alcanza un punto en el que resulta imposible garantizar el normal desarrollo del encuentro.

Antes de llegar a esa instancia, existe un procedimiento gradual. Primero, el árbitro debe detener el partido y solicitarles a los entrenadores que intervengan para intentar controlar a los padres y demás espectadores. El objetivo es resolver el conflicto sin que la situación termine afectando a los chicos que están dentro de la cancha.

Si los problemas continúan, el encuentro vuelve a detenerse y los futbolistas deben retirarse a los vestuarios durante diez minutos. Luego se intenta reanudar el partido. Sin embargo, si los insultos, amenazas o enfrentamientos persisten, el árbitro puede tomar la decisión definitiva.

En ese momento aparece la tarjeta negra. Su exhibición determina la finalización del partido debido al comportamiento del público. La señal no significa que un espectador específico haya sido expulsado ni establece automáticamente qué equipo será declarado ganador. Las consecuencias deportivas posteriores quedan bajo la responsabilidad de los organismos correspondientes.

Una nueva regla que revoluciona el mundo

El protocolo contempla situaciones como insultos, amenazas, agresiones físicas o verbales, hostigamiento y peleas entre padres, entrenadores, jugadores o árbitros. También permite actuar frente a cualquier conducta que pueda poner en riesgo a los menores o impedir que el encuentro continúe con normalidad.

Por ahora, la tarjeta negra no forma parte de las reglas generales del fútbol y no existe una fecha para que sea incorporada internacionalmente. Su utilización queda limitada a las competencias juveniles de Rumania, donde la Federación busca instalar una idea concreta: el resultado debe quedar en segundo plano cuando la conducta de los adultos termina perjudicando a los chicos.