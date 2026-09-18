Cristian Kily González no pudo haber imaginado un comienzo mejor en su ciclo como entrenador del Inter Miami. En su primer partido oficial al frente del equipo, el argentino consiguió la Campeones Cup tras vencer 2-0 a Cruz Azul, en una noche marcada por la presencia decisiva de Lionel Messi.

Después de varias semanas de espera por cuestiones vinculadas a su permiso laboral, el técnico finalmente pudo sentarse en el banco y festejó su primera consagración en Estados Unidos. Tras el encuentro, reveló una conversación que había mantenido con Messi antes de asumir formalmente y que terminó convirtiéndose en una particular premonición.

“Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió. Defensivamente estuvimos muy bien. No tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas”, contó el Kily González, todavía emocionado por el título conseguido frente al conjunto mexicano.

La figura de Lionel Messi fue determinante para que la celebración fuera completa. El capitán argentino marcó uno de los goles del encuentro y además participó en el segundo tanto, al asistir a Casemiro. Para el entrenador, la actuación del rosarino confirmó aquella frase que le había dicho antes de la final.

“Lo estaba mirando en Argentina y dije ‘Leo hace el gol 100 conmigo’”, relató González. El tanto tuvo además un significado especial para Messi, ya que le permitió alcanzar las 100 conquistas con la camiseta del Inter Miami, otro registro destacado dentro de una carrera plagada de récords.

El entrenador también explicó cómo fueron los días previos a su estreno. “Fueron 16 días. Que venía, que no venía, iba preparando cada partido, iban pasando los días y me toca esto”, explicó. Según detalló, durante ese período observó distintos aspectos del equipo y decidió poner especial atención en el funcionamiento defensivo.

El presagio del Kily González

La conquista llegó además en un momento importante para el conjunto de Florida, que venía de atravesar resultados adversos y eliminaciones en otras competencias. Para González, el trofeo puede significar un impulso para un plantel que actualmente pelea en la parte alta de la Conferencia Este de la MLS.

“No hay otro como él; no tengo ninguna duda de que el Balón (de Oro) le tiene que tocar a él”, sostuvo el DT al referirse a Lionel Messi. También destacó su trayectoria, su influencia fuera de la cancha y lo que representa para el fútbol mundial, especialmente después de su recorrido con la Selección Argentina.

Con la Campeones Cup, Messi alcanzó los 48 títulos de su carrera profesional y volvió a ser protagonista en una final. Mientras tanto, el Kily González inició su etapa en el Inter Miami con una vuelta olímpica y un vínculo que se extenderá hasta junio de 2028. La promesa de Messi, al menos en su primera oportunidad, quedó cumplida.