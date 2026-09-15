Luego de una espera más larga de lo pensado, Cristian "Kily" González fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Inter Miami. El entrenador ex Rosario Central y Unión ya tenía un acuerdo hace semanas, pero necesitaba la documentación laboral necesaria para trabajar en los Estados Unidos, lo que demoró su contratación. Con ese tema resuelto, hoy pudo dirigir su primera práctica y firmó su vínculo hasta junio de 2028. Mañana hará su debut oficial, nada menos que en la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul.

En el comunciado oficial, Inter Miami manifestó que el argentino ya está habilitado para ejercer funciones. Si bien ya se sabía que el Kily era el elegido para sentarse en el banco en lugar del interino Guillermo Hoyos y venía siguiendo los partidos de Las Garzas, la parte legal pendiente fue lo que demoró su asunción. Será su cuarta experiencia como entrenador principal luego de su último paso por Platense, primera en el extranjero.

Este miércoles, González realizará su debut oficial y nada menos que en una final por un nuevo título. Desde las 21 de Argentina y en el NU Stadium, enfrentará a Cruz Azul por la Campeones Cup, un certamen anual que enfrenta a los últimos ganadores de la MLS y la Liga MX. El título no es reconocido como oficial por la FIFA y tiene carácter amistoso ya que no es organizado por la CONCACAH, sino por las ligas mencionadas.