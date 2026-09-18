Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron una particular declaración que rápidamente llamó la atención en el mundo del deporte argentino. Bruno Coleff, medallista de plata en la prueba de Assetto Corsa GT en Esports, recordó un antiguo enfrentamiento virtual con Franco Colapinto y lanzó una contundente frase sobre el piloto de Fórmula 1.

Todo ocurrió cuando el representante argentino fue consultado por un eventual mano a mano contra Colapinto. Sin dudar demasiado, Coleff respondió con seguridad sobre aquella experiencia que ya había tenido frente al actual corredor de Alpine: “Ya le gané”, aseguró ante la consulta de una cronista de La Capital.

El episodio al que hizo referencia tuvo lugar cuando Franco Colapinto todavía competía en la Fórmula 2. Según explicó el medallista, ambos participaron de una competencia vinculada a uno de los sponsors del piloto argentino, que había organizado una instancia abierta para definir quiénes llegarían a correr frente a él.

“Franco estaba en la Fórmula 2. Se hizo una pre-clasificación abierta y los ganadores competían en una serie de carreras. Después se hacía una grilla final, esa gente corría contra Colapinto y el ganador tenía un premio en especial”, relató Bruno Coleff al reconstruir cómo fue aquella particular competencia de simuladores.

En esa clasificación, el resultado favoreció al representante de los eSports. Coleff terminó tercero, mientras que Colapinto quedó décimo. Por eso, el argentino volvió a remarcar su argumento cuando le preguntaron quién tendría ventaja en un nuevo enfrentamiento: “Yo clasifiqué tercero, Colapinto clasificó décimo. Así que tanto yo como varios otros le ganamos”.

Pero la charla tomó otro rumbo cuando le consultaron si se considera admirador de Franco Colapinto. La respuesta volvió a generar sorpresa, aunque luego se encargó de explicar su postura: “Yo lo banco. A ver, practico el mismo deporte. Es muy complicado admirar a otro deportista de tu deporte. Sobre todo porque yo tuve la experiencia de correr contra él”.

Se la picó a Colapinto

De todos modos, Coleff dejó en claro que su reconocimiento hacia el piloto argentino existe y diferenció las exigencias de ambas disciplinas. “Obviamente yo no me puedo subir a un Fórmula 1 y hacer lo que hace él. Es un genio, un grande. Pero es mucho más fácil admirar a gente de otro deporte”, sostuvo el medallista.

El logro de Bruno Coleff no fue el único festejo argentino en los eSports de los Juegos Suramericanos 2026. Daniela Arias consiguió la medalla de oro en EA Sports FC, mientras que el seleccionado de Valorant también se consagró campeón. Por su parte, Lautaro Zuviría obtuvo la medalla de bronce en EA Sports FC.

La competencia continental reúne a más de 4000 atletas de 15 países y se desarrolla hasta el 26 de septiembre. Las principales sedes están ubicadas en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde los representantes argentinos buscan seguir sumando medallas en distintas disciplinas.